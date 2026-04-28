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Jornal Diário de Suzano - 28/04/2026
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Região

Priscila Gambale participa de encontro nacional de Educação em Porto Alegre

Prefeita esteve na capital gaúcha para o 3º Encontro da Educação, debatendo financiamento e conhecendo iniciativas

28 abril 2026 - 06h00Por Danielly Miguel - Da Reportagem Local
Prefeita esteve na capital gaúcha para o 3º Encontro da EducaçãoPrefeita esteve na capital gaúcha para o 3º Encontro da Educação - (Foto: Reprodução/Redes Sociais)

A prefeita de Ferraz, Priscila Gambale, esteve em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, para participar de um encontro nacional voltado à área da Educação nesta segunda-feira (27). Durante a agenda, a chefe do Executivo municipal discutiu ações com gestores de cerca de 60 cidades brasileiras e buscou novas propostas para aprimorar o ensino na rede ferrazense.

Ao longo da visita, Priscila destacou a importância da participação do município em debates nacionais. “Estou aqui em Porto Alegre, onde prefeitos do Brasil inteiro discutem ações para melhoria da educação, e é claro que Ferraz de Vasconcelos faz parte, senta na mesa, discute e traz várias propostas para melhorar sempre a educação da nossa cidade”, afirmou em suas redes sociais.

Entre os compromissos, a prefeita visitou o Centro de Avaliação Multidisciplinar Educacional (CAME). No espaço, que realiza atendimentos a crianças laudadas, Gambale conheceu de perto as práticas adotadas e destacou que a experiência serve de referência para Ferraz, que deve inaugurar no próximo mês um equipamento semelhante direto da Secretaria de Educação.

A agenda também incluiu visita à Usina do Gasômetro, local que sediou o 3º Encontro Embaixadores da Educação. Segundo a prefeita, o espaço reúne debates sobre diversos temas relevantes para a área, com destaque para o financiamento da educação. “Chegamos aqui na Usina do Gasômetro e vários temas relevantes relacionados a área da educação serão debatidos aqui e o principal é o financiamento da educação”, afirmou via redes sociais.

O encontro é promovido pela Prefeitura de Porto Alegre em parceria com o Conselho Nacional de Secretário de Educação das Capitais (Consec), a Frente Nacional de Prefeitas e Prefeitos (FNP) e o Centro Lemann de Liderança para Equidade na Educação, com apoio da Fundação Lemann e do Instituto Ultra. A programação segue até terça-feira (28), com atividades em diferentes pontos da capital gaúcha.

 

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