Grupo Protecta apresentará inovações em proteção balística na Cop Internacional

O Grupo Protecta confirmou sua participação no Congresso de Operações Policiais - COP Internacional, o maior evento de segurança pública e atividade policial da América Latina, que acontece entre os dias 16 e 18 de outubro, em São Paulo (SP).

A empresa apresentará outras soluções de alta tecnologia utilizada pelas forças de segurança, como seus coletes mais leves e flexíveis do mercado nacional e internacional, com tecnologia que proporciona aumento de desempenho balístico, ergonomia e alta performance, tudo isso atestado pela Certificação NIJ 0101.06.

Também apresentará os escudos balísticos que garantem proteção individual ou coletiva, certificados conforme NIJ 0108.01, nível III-A e intempéries (NBR1000) com soluções superleves e versáteis.

Além das tecnologias já consolidadas, o grupo Protecta inova mais uma vez com uma ação em apoio ao Outubro Rosa, por meio de um colete personalizado, visando a saúde e bem-estar das mulheres que atuam na segurança pública.

O grupo também apresentará as mais modernas tecnologias na área de proteção balística. Um dos principais destaques será a exibição de um veículo elétrico totalmente blindado com seu novo produto, o PRO-UD, composto em Polietileno de Ultra Peso Molecular, substituindo o aço em blindagens NIII-A, consagrando a união de duas das mais fortes tendências da indústria automobilística atual – motores movidos a energia elétrica e a blindagem automotiva.

“É um privilégio poder participar novamente da COP, apresentando tecnologias de nível internacional para as principais autoridades de segurança pública do país. Iremos mostrar como nossos produtos são importantes para proteger a vida dos agentes policiais”, afirmou o CEO do Grupo Protecta, Victor Gallo.

Gallo irá ministrar uma palestra sobre “O Cenário do Mercado de Segurança Pública no Brasil”, às 14hs de sexta-feira, no Palco Bravo, onde ele abordará os desafios da indústria para atender às novas demandas do poder público.

O COP Internacional contará com a presença de diversas autoridades de Segurança Pública de todo o país, incluindo representantes dos conselhos nacionais de Comandantes Gerais, dos Chefes de Polícia Civil e das Guardas Municipais.