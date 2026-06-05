Corpus Christi reúne mais de 20 mil pessoas nas ruas e marca retomada da celebração no Centro de Poá

A celebração de Corpus Christi 2026 entrou para a história de Poá como uma das maiores demonstrações de fé, união e participação popular já realizadas no município. Promovido pela Prefeitura de Poá, por meio das Secretarias de Cultura, Turismo e Educação, em parceria com a Igreja Católica, o evento reuniu mais de 20 mil pessoas nesta quinta-feira (4), na região central da cidade, em uma programação que contou com a confecção de 100 tapetes decorativos, a inédita Missa da Unidade e a tradicional procissão pelas ruas ornamentadas.

Ao longo de um trajeto de aproximadamente um quilômetro de extensão, as vias centrais foram transformadas em verdadeiras obras de arte confeccionadas por representantes das seis paróquias da cidade, comunidades católicas, escolas municipais, secretarias da administração, Grupo Escoteiro de Poá, Mães Azuis e membros da sociedade civil, em uma demonstração de devoção e trabalho coletivo.

A principal novidade deste ano foi a realização da Missa da Unidade, presidida pelo bispo diocesano Dom Pedro Luiz Stringhini na Praça de Eventos Lucília Gomes Felippe. A celebração reuniu 5 mil fiéis de todas as paróquias do município e foi seguida por uma emocionante procissão que percorreu os tapetes confeccionados especialmente para a data.

Participaram da organização e da produção dos tapetes as paróquias Nossa Senhora de Lourdes (Centro), Nossa Senhora de Fátima (Calmon Viana), São José (Vila Varela), Santa Rosa de Lima (Cidade Kemel), Santa Helena (Vila Santa Helena) e Nossa Senhora Aparecida (Jardim Nova Poá), além das comunidades católicas do município, entidades sem fins lucrativos, iniciativa privada e diversas secretarias da administração municipal.

O prefeito Saulo Souza destacou a importância da retomada da celebração com a união de todos. “Foi emocionante ver milhares de pessoas reunidas em um momento de respeito e fraternidade. Conseguimos resgatar uma tradição importante para Poá, valorizando a cultura, o turismo religioso e fortalecendo os laços entre a comunidade e as instituições. A fé cristã faz parte da história e da identidade da nossa população, e celebrar Corpus Christi é também reafirmar esses valores que unem as famílias e fortalecem a nossa cidade. Agradeço à Igreja Católica e a todos que contribuíram para o sucesso desta celebração histórica”, afirmou.

O bispo diocesano Dom Pedro Luiz Stringhini ressaltou o significado da celebração para a comunidade católica e a importância da união entre as paróquias. “Corpus Christi é uma expressão pública da nossa fé na presença de Jesus Cristo na Eucaristia. Foi uma grande alegria ver milhares de pessoas juntas, em unidade, testemunhando valores como fraternidade, solidariedade e esperança. A participação expressiva dos fiéis demonstrou a força da fé em nossa Diocese”, destacou.

O padre Reginaldo Martins, da Paróquia Nossa Senhora de Lourdes, enfatizou o caráter religioso e comunitário da celebração. Segundo ele, Corpus Christi representa um dos momentos mais importantes da fé católica por celebrar a presença real de Jesus Cristo na Eucaristia. O sacerdote destacou ainda que a Missa da Unidade permitiu reunir todas as paróquias de Poá em uma única celebração, fortalecendo a comunhão entre as comunidades e resgatando uma tradição histórica do município por meio da parceria entre a Igreja Católica e a Prefeitura.

O padre Rui Galdino, pároco da Paróquia Nossa Senhora de Fátima, ressaltou que a celebração deste ano simbolizou a força da fé e da comunhão entre as comunidades católicas de Poá. “Foi uma alegria muito grande ver nossas comunidades caminhando juntas em uma celebração tão significativa. Corpus Christi nos recorda a presença viva de Cristo na Eucaristia e nos convida a viver a unidade, o amor ao próximo e o compromisso com a construção de uma sociedade mais fraterna. A participação expressiva dos fiéis tornou este momento ainda mais especial para toda a Igreja em Poá”, afirmou.

O olhar de quem fez



Representando a Paróquia Santa Helena, Angela Costa, que participou da confecção do tapete, destacou o significado especial do retorno da celebração para o Centro da cidade. "A data é marcada pela alegria de vivenciar a presença de Jesus na Eucaristia e pelo sentimento de gratidão pelo trabalho realizado coletivamente. É muito importante a união entre as paróquias, escolas e comunidade, lembrando que a retomada do evento na região central resgatou uma tradição que marcou gerações de poaenses", disse.

O jovem Leonardo Vital, da Paróquia Nossa Senhora de Lourdes, começou a trabalhar no tapete nas primeiras horas da manhã e ressaltou a importância da participação da juventude na celebração e da realização do evento em um espaço mais acessível à população. "A celebração no Centro ampliou a participação popular, permitindo que mais pessoas conhecessem a mensagem de união e fraternidade promovida pela Igreja", enfatizou.

A emoção dos fiéis



Morador da região central, Wanderlei dos Santos elogiou a beleza dos tapetes confeccionados ao longo do trajeto da procissão. "A dedicação dos voluntários e a riqueza dos detalhes transformaram as ruas da cidade em um verdadeiro espetáculo de fé e arte, proporcionando um momento especial para moradores e visitantes que acompanharam a celebração", declarou.

Já Cristiane Reis, moradora de Calmon Viana, destacou a emoção vivida durante a Missa da Unidade. Para ela, a celebração foi marcada pela organização, pela participação expressiva dos fiéis e pela mensagem de fraternidade transmitida durante a cerimônia religiosa. "Foi um evento muito especial com a presença de milhares de fiéis, em um clima fraterno e de união entre os poaenses", ressaltou.