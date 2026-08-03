Guardiã Maria da Penha realiza mais de 18 mil rondas preventivas no primeiro semestre em Ferraz

A Guardiã Maria da Penha, programa desenvolvido pela Guarda Civil Municipal (GCM) de Ferraz de Vasconcelos, encerrou o primeiro semestre de 2026 com um importante balanço das ações voltadas à proteção de mulheres em situação de violência doméstica.

Entre janeiro e junho, foram realizados 227 atendimentos, 18.756 rondas preventivas, 20 boletins de ocorrência, 7 flagrantes e 18 acionamentos do Botão SOS, ferramenta que garante resposta rápida às mulheres acompanhadas pelo programa em emergências.

Além do atendimento às ocorrências, a Guardiã Maria da Penha mantém um trabalho permanente de acompanhamento das mulheres assistidas, realizando visitas preventivas, fiscalização do cumprimento das medidas protetivas e ações integradas para fortalecer a rede municipal de proteção.

A Subcomandante da Guarda Civil Municipal, Ivone Aparecida, que coordenada o Programa Guardiã Maria da Penha, destaca que as ações têm papel fundamental na prevenção da violência e no acolhimento das vítimas.

"A Guardiã Maria da Penha vai muito além do atendimento de ocorrências. O trabalho é preventivo, humanizado e permanente. Cada ronda realizada representa cuidado, acompanhamento e a presença da Guarda ao lado das mulheres que precisam de proteção. Nosso compromisso é oferecer uma resposta rápida, garantir o cumprimento das medidas protetivas e fortalecer a segurança das famílias ferrazenses."

Um dos principais instrumentos utilizados pelo programa é o Botão SOS, disponibilizado às mulheres assistidas e aos diretores das escolas municipais. O dispositivo permite o acionamento imediato da Guarda Civil Municipal em situações de risco, proporcionando maior agilidade no atendimento das ocorrências e ampliando a sensação de segurança.

A Prefeitura de Ferraz de Vasconcelos segue investindo no fortalecimento das políticas públicas de proteção às mulheres, com atuação integrada entre a Guarda Civil Municipal, a Coordenadoria da Mulher, o Poder Judiciário e demais órgãos da rede de atendimento.

Os resultados do primeiro semestre reforçam a importância da Guardiã Maria da Penha como uma ferramenta de prevenção, acolhimento e enfrentamento à violência doméstica, garantindo mais segurança, acompanhamento e proteção às mulheres do município.