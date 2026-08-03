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Jornal Diário de Suzano - 01/08/2026
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Ferraz

Megaoperação de zeladoria promove melhorias na rua Rouxinol e região de Ferraz

Ação reuniu serviços de limpeza, manutenção viária, iluminação pública e conservação urbana

03 agosto 2026 - 15h00Por de Ferraz
Ação reuniu serviços de limpeza, manutenção viária, iluminação pública e conservação urbanaAção reuniu serviços de limpeza, manutenção viária, iluminação pública e conservação urbana - (Foto: Isis Katarine / Secom FV)

A Secretaria de Serviços Urbanos de Ferraz de Vasconcelos realizou, nesta segunda-feira (3), uma megaoperação de zeladoria na rua Rouxinol, no Jardim Nossa Senhora do Caminho. Esta iniciativa concentrou uma série de serviços de manutenção e conservação com o objetivo de melhorar a infraestrutura urbana e proporcionar mais segurança, mobilidade e qualidade de vida para moradores, pedestres e motoristas da região.

Durante a operação, as equipes executaram limpeza urbana, capinação, pintura da sinalização viária, operação tapa-buraco e manutenção da iluminação pública, incluindo intervenções nos equipamentos de LED instalados no local. Os trabalhos foram realizados de forma integrada, permitindo maior eficiência na execução dos serviços e o atendimento simultâneo de diferentes demandas identificadas no bairro.

As melhorias contribuem para a conservação dos espaços públicos, favorecem a circulação de veículos e pedestres, reforçam a segurança no trânsito e ampliam a visibilidade durante o período noturno. Além disso, as ações ajudam a manter a região mais limpa e organizada, preservando a infraestrutura urbana e proporcionando um ambiente mais seguro e acolhedor para a população.

De acordo com o secretário de Serviços Urbanos, Nícolas Ribeiro David, a estratégia de concentrar diferentes frentes de trabalho em uma única operação amplia os resultados das ações de zeladoria. "Quando reunimos diversos serviços em uma mesma operação, conseguimos atender às demandas dos bairros de forma mais eficiente e promover melhorias que impactam diretamente a qualidade de vida da população. Nosso compromisso é manter a cidade limpa, organizada, segura e com a infraestrutura sempre em boas condições", afirmou.

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