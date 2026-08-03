Ferraz realiza avaliação técnica de árvores no Paço Municipal com uso de tomografia arbórea

Nesta terça-feira (3), a Prefeitura de Ferraz de Vasconcelos, por meio da Secretaria de Segurança Urbana, Defesa Civil e da Secretaria de Meio Ambiente e Proteção Animal, realizou uma avaliação técnica em árvores no Paço Municipal da Prefeitura de Ferraz de Vasconcelos. Esta ação teve como objetivo verificar as condições estruturais dos exemplares arbóreos por meio da tomografia arbórea, tecnologia não invasiva que possibilita analisar a parte interna do tronco e identificar possíveis comprometimentos estruturais.

A vistoria foi solicitada pela Defesa Civil como parte do trabalho preventivo desenvolvido pelo município para minimizar riscos à população e ao patrimônio público. Entre as árvores avaliadas está um exemplar do gênero Pinus elliottii com aproximadamente 25 metros de altura. Embora apresente boas condições fitossanitárias, o elevado grau de inclinação despertou a atenção da equipe técnica, motivando uma análise detalhada de sua estabilidade.

O coordenador da Defesa Civil, Nelson Rosa, explica que o procedimento integra o protocolo adotado pelo município para embasar decisões técnicas relacionadas ao manejo da arborização urbana. "Nosso compromisso é agir de forma preventiva, sempre priorizando a segurança da população. A tomografia arbórea nos permite tomar decisões fundamentadas em critérios técnicos e científicos, avaliando a real condição estrutural da árvore antes de qualquer intervenção", destacou.

O exame é realizado por meio de um tomógrafo equipado com sensores de alta precisão contendo microvibrômetros. Esses sensores são distribuídos ao redor da seção transversal do tronco e, a partir de pequenos impactos provocados por um martelo específico, são geradas ondas sônicas que percorrem toda a estrutura da árvore. A velocidade de propagação dessas ondas é registrada pelos sensores e processada pelo equipamento, produzindo gráficos e imagens que revelam as condições internas da madeira.

A interpretação dos resultados é feita por meio de uma escala de cores. Áreas em verde indicam madeira com boa resistência mecânica, enquanto regiões em amarelo e vermelho apontam redução na velocidade de propagação das ondas, sinalizando perda da capacidade estrutural do tronco. No caso do pinus avaliado, a tomografia identificou pontos de perda de resistência que, somados à inclinação acentuada, elevam o potencial de queda.

Segundo os técnicos, embora o período de estiagem apresente menor probabilidade de acidentes, a chegada da temporada de chuvas, entre os meses de novembro e dezembro, aliada ao aumento da frequência de eventos climáticos extremos, pode comprometer ainda mais a estabilidade da árvore. Por isso, o diagnóstico técnico é essencial para definir as medidas preventivas mais adequadas.

A Secretaria de Meio Ambiente e Proteção Animal esclarece que a autorização para supressão de árvores não é concedida durante a vistoria. Todos os dados coletados passam por uma análise técnica criteriosa, considerando aspectos estruturais, ambientais e legais. Somente após essa avaliação é emitido o parecer conclusivo. Em situações que configurem risco iminente, o município poderá adotar as medidas previstas na legislação vigente para preservar a segurança da população.

A utilização da tomografia arbórea reforça o compromisso da Prefeitura de Ferraz de Vasconcelos com uma gestão responsável da arborização urbana, conciliando a preservação ambiental com a proteção da vida.