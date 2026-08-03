Nova UBS no Jardim das Flores avança e reforça investimentos na saúde de Ferraz

A Prefeitura de Ferraz de Vasconcelos segue ampliando a rede municipal de saúde com a construção de uma nova Unidade Básica de Saúde (UBS) no Jardim das Flores. A obra está avançando e entrou na fase de fundação, etapa responsável por garantir toda a sustentação da futura estrutura.



Nesta fase, as equipes executam as escavações, instalação das ferragens e concretagem das fundações que darão suporte a toda a edificação. Ao todo, serão executados mais de 50 pontos de fundação, distribuídos conforme o projeto estrutural, garantindo segurança, estabilidade e qualidade para a construção da unidade.



Todo o terreno já recebeu a marcação técnica que define exatamente onde serão erguidas as paredes e demais estruturas da nova UBS. Após a conclusão da fundação, a obra seguirá para a execução das vigas baldrame e, na sequência, para a elevação da estrutura do prédio.



A nova unidade integra o plano de fortalecimento da saúde pública desenvolvido pela Administração Municipal e ampliará o acesso da população aos serviços de atenção básica, oferecendo mais estrutura, conforto e qualidade no atendimento.



O secretário de Obras, Eduardo Paiva, destacou que cada etapa é executada seguindo rigorosamente os critérios técnicos para garantir uma obra segura e duradoura.



"Toda grande obra começa por uma fundação bem executada. É justamente essa etapa que garante a segurança e a durabilidade da construção. Estamos acompanhando cada fase com fiscalização técnica permanente para entregar uma unidade moderna, preparada para atender a população com qualidade e responsabilidade".



A construção da nova UBS no Jardim das Flores faz parte do conjunto de investimentos realizados pela Prefeitura para fortalecer a infraestrutura da saúde em Ferraz de Vasconcelos. As equipes seguem trabalhando dentro do cronograma previsto, acompanhando cada fase da obra para assegurar uma execução com qualidade e responsabilidade.



A nova unidade proporcionará mais capacidade de atendimento, ampliando o acesso dos ferrazenses aos serviços de saúde e contribuindo para uma rede cada vez mais estruturada e eficiente.