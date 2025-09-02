Envie seu vídeo(11) 4745-6900
terça 02 de setembro de 2025

Jornal Diário de Suzano - 02/09/2025
Região

Hapvida inaugura primeira unidade premium em São Paulo

Nova estrutura faz parte do plano de expansão da companhia, que prevê investimentos de R$ 2 bilhões em todas as regiões brasileiras até 2026

02 setembro 2025 - 11h48Por Da Região
- (Foto: Divulgação)

Com investimento de aproximadamente R$ 35 milhões, chegando a 50 milhões nos próximos anos, a Hapvida inaugura, nesta segunda-feira (1º), em São Paulo, a Unidade Avançada Brigadeiro, primeiro equipamento premium da companhia na capital paulista. A nova estrutura integra o conceito Hapvida Advance, que eleva o padrão de hospitalidade e reforça o compromisso da empresa em oferecer atendimento diferenciado, infraestrutura moderna e atenção personalizada em todas as etapas da jornada do paciente. 

“O lançamento simboliza a evolução da nossa proposta de valor em saúde. Esse é um marco para a nossa presença em São Paulo e reafirma a estratégia nacional de oferecer saúde de qualidade, próxima, com padrão de excelência em cada detalhe”, afirma Jorge Pinheiro, presidente da Hapvida. 

Em sete andares, distribuem-se um parque diagnóstico completo, consultórios médicos, centro de cardiologia, área exclusiva para oncologia e boxes para infusões de quimioterapia. 

Espaços dedicados 

Um dos pavimentos é inteiramente voltado à saúde da mulher, sendo a primeira unidade da rede com essa estrutura, com consultórios e salas de exames que contemplam todas as fases da vida.  

O equipamento oferece mamografia, densitometria óssea, ultrassonografia, raio-X, colonoscopia, endoscopia, consultórios para check-ups e um protocolo de atendimento pensado para garantir privacidade, agilidade e conforto.  

O setor especializado em Cardiologia será concentrado em um andar específico, com esteiras ergométricas, aparelhos de ecocardiograma e salas para realização de MAPA, holter e teste pulmonar.  

O prédio terá ainda um pavimento voltado para a área de diagnósticos e coletas de exames e outro para oncologia, com boxes para infusões de quimioterapia. 

“Cuidado em cada detalhe para proporcionar um serviço diferenciado, com conforto, para um público que valoriza exclusividade, conveniência e excelência. O nosso paciente viverá uma experiência dentro de um centro de bem-estar: não apenas um atendimento”, afirma Cidéria Barbosa da Costa, diretora Executiva de Medicina Diagnóstica da Hapvida. 

Design a serviço do acolhimento 

Mais do que uma estrutura funcional, há um foco direcionado à experiência. O projeto de arquitetura privilegia o conforto sensorial e emocional, com ambientes aquecidos, iluminação planejada e mobiliário ergonômico. O sistema acústico garante silêncio e tranquilidade durante a permanência no local. Aromatização, amenities, roupões e detalhes pensados para o bem-estar também fazem parte da experiência premium. 

Dentre os diferenciais, destacam-se, também, o atendimento com concierge de saúde, equipe assistencial e operacional altamente qualificada, coleta domiciliar, espaço kids temático, estrutura para exames de ressonância, tomografia, endoscopia e colonoscopia. Há ainda manobristas, porteiros e concierges bilíngues, garantindo fluidez e atenção desde a chegada até o pós-atendimento.  

Expansão da rede 

A unidade tem localização estratégica na capital paulista (Av. Brigadeiro Luís Antônio, 3.797, no Paraíso) e a inauguração integra o plano estratégico de expansão nacional da companhia, cujo objetivo é ampliar sua presença em regiões estratégicas e oferecer soluções integradas e cada vez mais qualificadas em saúde. Entre 2025 e 2026 a Hapvida vem investindo R$ 2 bilhões em todas as regiões do país. 

Dentro do plano diretor da companhia, além da Unidade Avançada Brigadeiro, já foram entregues, nos últimos meses, cinco novos hospitais: Ariano Suassuna, em Recife (PE); Santa Maria, em Fortaleza (CE); Jardim Anália, em São Paulo (SP); Nilton Lins, em Manaus (AM); e Layr Maia, em Belém (PA). Até o fim de 2026, a Hapvida vai entregar 10 hospitais pelo Brasil, além de novas clínicas, prontos atendimentos, unidades de diagnóstico e de coleta laboratorial. 

Sobre a Hapvida 

Com cerca de 80 anos de experiência, a Hapvida é hoje a maior empresa de saúde integrada da América Latina. A companhia, que possui mais de 73 mil colaboradores, atende quase 16 milhões de beneficiários de saúde e odontologia espalhados pelas cinco regiões do Brasil. 

Todo o aparato foi construído a partir de uma visão voltada ao cuidado de ponta a ponta, a partir de 86 hospitais, 80 prontos atendimentos, 365 clínicas médicas e 301 centros de diagnóstico por imagem e coleta laboratorial, além de unidades especificamente voltadas ao cuidado preventivo e crônico. Dessa combinação de negócios, apoiada em qualidade médica e inovação, resulta uma empresa com os melhores recursos humanos e tecnológicos para os seus clientes.

