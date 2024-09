Hapvida NotreDame Intermédica democratiza o acesso à saúde suplementar no Brasil

Democratizar o acesso à saúde suplementar de qualidade é a principal missão da Hapvida NotreDame Intermédica, maior empresa de saúde do país. Segundo dados da Associação Nacional de Saúde Suplementar (ANS), a companhia oferece os menores custos entre as 670 operadoras de planos médico-hospitalares. O ticket médio mensal da Hapvida, maior operadora do grupo, é de R$ 236,17. O valor equivale a 16,7% do salário mínimo e, praticamente, à metade do ticket médio mensal nacional, de R$ 485,01.

Para Luccas Adib, vice-presidente Financeiro da Hapvida NotreDame Intermédica, o fato de a empresa ser verticalizada contribui para que o ticket médio seja um dos mais acessíveis no Brasil. “A rede própria é essencial para garantir uma política eficiente de custos, com preços competitivos, mas, ao mesmo tempo, assegurar qualidade no atendimento aos quase 16 milhões de beneficiários em assistência médica e odontológica”, afirma.

Segundo o executivo, o modelo integrado e verticalizado permite o acompanhamento de mais de 40 indicadores de qualidade assistencial em tempo real. Outro benefício é a redução de desperdícios. Com o prontuário eletrônico unificado, os mais de 28 mil médicos da rede têm acesso a toda a jornada do paciente, sem a necessidade de repetir exames desnecessariamente, por exemplo.

Nas cinco regiões brasileiras, a Hapvida NotreDame Intermédica conta com uma rede de 803 unidades próprias, sendo 85 hospitais e 77 prontos atendimentos, e investe continuamente em expansão e aprimoramento. Nos últimos meses, 41 unidades e 290 leitos hospitalares foram incorporadas em diferentes estados. A companhia também anunciou investimentos em seis novos hospitais até 2026, nas cidades de São Paulo, Rio de Janeiro, Recife, Manaus e Fortaleza. “Queremos chegar a todos os cantos do país e alcançar cada um dos brasileiros que sonham em ter um plano de saúde. Um ticket médio acessível, que comprometa o mínimo possível a renda familiar, é o primeiro passo”, conclui Adib.