Hapvida NotreDame Intermédica garante cuidado e acolhimento de crianças durante todo o ano

Cuidar das crianças de outubro a outubro. Esse é o foco da Hapvida NotreDame Intermédica quando se trata do público infantil. E, no mês dedicado às crianças, uma programação especial voltada para esses pacientes promove conscientização e acolhimento de forma lúdica.

“O acolhimento é um grande pilar do jeito único de cuidar da Hapvida. E é a partir do programa ‘Apaixonados pela Vida’ que conseguimos trazer leveza para a jornada hospitalar dos nossos pacientes, sobretudo para elas, que necessitam de uma atenção ainda mais especial”, explica a diretora executiva de Acolhimento e Bem-estar do Cliente da companhia, Franciane Gonçalves. “Cada ação traz um aspecto lúdico diferente para encantar, engajar, entreter e dar suporte emocional aos nossos pequenos pacientes”, completa.

Em Mogi das Cruzes (SP), o Hospital Santana, que pertence à rede de atendimento, terá uma série de atividades em seu pronto-socorro infantil. Segundo o diretor Felipe Albuquerque, as ações tiveram início nesta sexta-feira (11), com a visita da cadela Nuha, que levou um momento de descontração para as crianças que estavam na unidade.

O diretor reforça que a unidade seguiu todos os protocolos de segurança para a ação da pet terapia em parceria com a Pitucão Adestramentos, como o laudo de veterinário atestando apresentação do cartão de vacinas, banho, uso de fraldas e transporte dentro de caixa apropriada para a interação com um cão.

Ainda na sexta, o hospital vai receber um grupo de palhaços que deve levar alegria e diversão aos pacientes.

Programação especial

Na semana das crianças, entre os dias 7 e 13, as unidades vão despertar o interesse dos pacientes para uma alimentação saudável com a atividade “Oficina das frutinhas. Comer saudável é muito bom!”, em que eles vão preparar um lanche especial e colorido e realizar brincadeiras lúdicas que vão reforçar a importância para a saúde de uma refeição equilibrada.

Durante todo o mês, as unidades também terão a exibição da animação Dumbo, dentro do projeto Cine Pipoca, que nesta edição especial vem com a temática “Desperte a criança que há em você! Acredite e faça o seu elefante voar”. Além da história para crianças, o clássico da Disney, traz lições importantes, como respeitar as diferenças e tornar o impossível possível.