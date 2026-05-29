Saulo Souza e Natália Resende confirmam conclusão da rede de esgoto na Vila São Francisco neste ano

O prefeito Saulo Souza recebeu nesta sexta-feira (29) a secretária de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística do Estado de São Paulo, Natália Resende, para uma visita técnica às obras de implantação da rede de esgoto na Vila São Francisco, que será concluída nos próximos meses. A intervenção, executada pela Sabesp dentro do programa IntegraTietê, representa um investimento de aproximadamente R$ 10 milhões e vai beneficiar cerca de 4 mil moradores da região, historicamente desassistida pelo poder público. Após essa etapa, o projeto de melhoria para o bairro terá continuidade com implantação de guias e sarjetas e pavimentação das vias.

As obras contemplam a instalação de mais de 5,7 quilômetros de redes coletoras de esgoto, dos quais aproximadamente 50% já foram concluídos, além da implantação de três estações elevatórias. Todo o material coletado será encaminhado para tratamento na Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) Suzano, garantindo melhorias na saúde pública, qualidade de vida da população e preservação ambiental dos rios e córregos da região.

A visita também marcou o avanço das ações de universalização do saneamento no município. Em 2025, a Sabesp concluiu a implantação da rede de abastecimento de água na Vila São Francisco, com mais de 5 quilômetros de tubulações, 660 ligações domiciliares realizadas e R$ 2 milhões em investimento, encerrando uma espera de mais de 40 anos da população pelo acesso à água potável.

Durante a agenda, o prefeito Saulo Souza destacou a importância da parceria entre município e Governo do Estado para garantir investimentos históricos em Poá. “Estamos colocando a Vila São Francisco em um novo patamar. A água já é uma realidade para milhares de famílias e agora avançamos com as obras de esgoto, levando dignidade, saúde e qualidade de vida para uma população que aguardava por isso há décadas. Essa transformação só está acontecendo porque Poá voltou a ter voz, diálogo e parceria com o Governo do Estado”, afirmou.

O prefeito destacou ainda que a presença da chefe da pasta estadual Natália Resende na Vila São Francisco representa um momento histórico para o bairro, sendo a primeira vez que um secretário de Estado visita a comunidade para acompanhar de perto investimentos em infraestrutura e saneamento.

“É histórico ver o Governo do Estado presente aqui na Vila São Francisco, caminhando ao lado da população e acompanhando de perto uma transformação que os moradores aguardavam há mais de 40 anos. Esse é apenas o começo. Depois da água e do esgoto, vamos avançar com guias, sarjetas e o asfaltamento das vias, garantindo mais mobilidade, segurança e dignidade para os moradores. E os investimentos não param por aí. Nosso compromisso também é trazer mais serviços públicos para perto da população, com novos equipamentos de saúde, educação e assistência, porque cuidar das pessoas é prioridade da nossa gestão.”

A secretária Natália Resende ressaltou que a iniciativa faz parte do esforço do Governo de São Paulo para acelerar a universalização do saneamento básico em todo o Alto Tietê. “Estamos falando de dignidade para pessoas que passaram mais de 40 anos sem acesso ao básico. A água já chegou às casas da Vila São Francisco e agora avançamos para garantir a coleta e o tratamento de esgoto. Isso significa saúde, qualidade de vida e preservação ambiental. O programa IntegraTietê foi estruturado justamente para alcançar comunidades que historicamente ficaram à margem dos investimentos públicos”, destacou.

A secretária de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística do Estado de São Paulo, Natália Resende, ressaltou que os avanços no saneamento da Vila São Francisco só estão sendo possíveis graças à parceria entre o Governo do Estado, a Sabesp e a Prefeitura de Poá. “Esse investimento está acontecendo porque existe uma parceria muito forte com o prefeito Saulo Souza e toda a equipe da Prefeitura de Poá. É esse trabalho conjunto que está permitindo levar dignidade para mais de 4 mil moradores que aguardavam há mais de 40 anos pelo acesso à água e ao esgoto. A água já chegou às residências e agora estamos avançando com a coleta e tratamento de esgoto, garantindo saúde, qualidade de vida e respeito para a população da Vila São Francisco”, disse a secretária.

Avanços históricos

Moradora da Vila São Francisco há quatro anos, Maria Helena da Silva afirmou que a presença das autoridades no bairro representa a confirmação de que a comunidade finalmente está recebendo os investimentos aguardados há décadas. Filha de um morador antigo da região, ela destacou que acompanha de perto a realidade do local há 27 anos e celebrou os avanços promovidos pela atual gestão. “É a certeza do progresso chegando na Vila São Francisco. Primeiro veio a água, agora o esgoto está avançando e temos confiança de que também chegarão o asfalto, as escolas e toda a estrutura que o bairro merece. É a primeira vez que vejo essa evolução acontecendo com tanta rapidez”, afirmou.

Já Maria Rocha, moradora da Vila São Francisco há mais de 25 anos, classificou a visita da secretária estadual como histórica para a comunidade. Segundo ela, as melhorias realizadas nos últimos anos representam uma transformação aguardada há décadas pelos moradores. “O que não fizeram em muitos anos, o prefeito Saulo Souza conseguiu entregar em pouco tempo. A gente vê as mudanças acontecendo e tem a certeza de que ainda vem muito mais para o nosso bairro. Estamos muito felizes”, declarou.