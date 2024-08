Igreja divulga novas imagens de Padre Eustáquio em Poá

A Congregação dos Sagrados Corações divulgou vídeos inéditos que mostram a presença de Padre Eustáquio van Lieshout, no Brasil. Entre os trechos é possível identificar cenas do religioso holandês em Poá, cidade onde ele era conhecido como o “Santo de Poá”, a quem foram atribuídos muitos milagres. Hoje, Padre Eustáquio já é considerado Beato pela Igreja Católica e está em processo de canonização pelo Vaticano.

No total são três vídeos, que juntos totalizam quase dez minutos mostrando o trabalho missionário de Padre Eustáquio no Brasil. O material foi obtido pela equipe da Causa de Canonização. Um e-mail recebido pelo padre Vinícius Maciel, representante da Causa de Canonização do Beato Eustáquio no Brasil, deixou a equipe que pesquisa detalhes da vida do sacerdote surpresos e emocionados. A mensagem, enviada pelo sobrinho do Beato, Will van den Boomem, continha três vídeos gravados no Brasil, em meados da década de 1930, que estavam guardados na Holanda.

Há imagens de Padre Eustáquio trabalhando em cidades paulistas e mineira. Os vídeos (filmes 16mm) estavam no Institute for Image & Sound (um museu audiovisual), na cidade de Hilversum, norte da Holanda. Eles foram descobertos e digitalizados a pedido do sobrinho que auxilia a Causa de Canonização no trabalho de pesquisa.

Vídeos

Um dos vídeos mostra o Beato em Poá, onde fica a matriz no qual ele foi o primeiro pároco (Igreja Nossa Senhora de Lourdes). Em um primeiro momento, ele aparece de pé nos jardins da Casa Paroquial (que ele construiu) ao lado de outros irmãos da Congregação. Parecem estar conversando em um momento de lazer. Mais adiante, o filme mostra uma procissão fúnebre do que parece ser o enterro de uma pessoa humilde. Padre Eustáquio segue o cortejo com paramentos próprios, para na porta do Cemitério de Poá, faz um pequeno sermão e, em seguida, aparece dando a bênção no túmulo.

Há cenas de Padre Eustáquio também na escadaria da Igreja Nossa Senhora do Carmo, em Itaquera-SP, ao lado de crianças, posando para a filmagem; em outro trecho, Padre Eustáquio está em visita à Igreja de São Miguel Paulista. Ele aparece sentado, ladeado por um paroquiano e um padre, conversando com uma criança. Por último há imagens de Água Suja (atual Romaria) no Triângulo Mineiro. Numa das estradas de terra da região, o carro onde estão os padres para num atoleiro e, Padre Eustáquio aparece rapidamente ao lado do veículo, enquanto se resolve a situação.