IPTU de Ferraz vence dia 20; Quem pagar à vista tem desconto que pode chegar a 15%

Os 55 mil contribuintes de Ferraz de Vasconcelos começam a pagar a primeira parcela e parcela única do Imposto Predial e Territorial Urbano (PTU) 2024 no próximo dia 20 deste mês.

O imposto não teve aumento real em 2024, apenas o repasse da inflação do Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), de 5,19%.

Os Correios já realizaram a entrega nas casas dos contribuintes dos carnês do IPTU deste ano. Para o contribuinte que efetuar o pagamento à vista, o desconto é de 10%. Além disso, se o contribuinte estava em dia com a Prefeitura de Ferraz até 31 de dezembro de 2023, terá direito a mais 5% de desconto na Lei do Bom Pagador já calculado. Os descontos são cumulativos e se tornam boa opção para quem está em dia junto a administração municipal e pretende economizar.

Quem não recebeu o carnê em casa pode procurar a Prefeitura de Ferraz, na Rua Pedro Foschini, 200, na Vila Romanópolis. É possível também acessar o site da Prefeitura de Ferraz de Vasconcelos no seguinte endereço: (www.ferrazdevasconcelos.sp.gov.br) e fazer a impressão das vias do IPTU no Portal do Cidadão.

Basta preencher com os dados de identificação do imóvel e acessar o boleto. Para mais informações basta procurar O Departamento de Tributos Imobiliários pelo telefone: 4674-7831.

O pagamento do IPTU representa uma importante fonte de recursos para serem investidos em novas obras no município em prol da população como pavimentação e na manutenção do asfalto, recuperação de ruas, iluminação pública e construção de novas escolas e unidades de saúde, beneficiando toda a cidade.