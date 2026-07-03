Itaquá e Mogi fazem jogos decisivos neste sábado pela 'Bezinha' do Paulista

O Itaquaquecetuba Athletico Clube (IAC) joga neste sábado (4), às 15 horas, no Estádio Ildeu Silvestre do Carmo, em Itaquá, no jogo de volta contra o Paulínia pelas oitavas de final do Campeonato Paulista da Segunda Divisão, a ‘Bezinha’.
Como venceu o primeiro jogo fora de casa, por 3 a 1, o IAC avança às quartas de final com um empate.
Se perder por dois gols de diferença, a decisão será nos pênaltis.
Uma derrota por três ou mais gols dá a classificação ao Paulínia.
Já o União Mogi vai precisar vencer o jogo da volta, marcado também para este sábado (4), às 15 horas, no Estádio Pedro Benedetti, em Mauá.
No jogo de ida, em Mogi das Cruzes, o Alvirrubro perdeu por 3 a 2 para o Mauá. Precisará fazer dois gols de diferença para avançar às quartas de final.