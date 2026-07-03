Envie seu vídeo(11) 4745-6900
MenuBusca
sexta 03 de julho de 2026Logo Rede DS Comunicação

Assine o Jornal impresso + Digital por menos de R$ 34,90 por mês, no plano anual.

Ler JornalAssine
Jornal Diário de Suzano - 03/07/2026
Envie seu vídeo(11) 4745-6900
DA REGIÃO

Itaquá e Mogi fazem jogos decisivos neste sábado pela 'Bezinha' do Paulista

03 julho 2026 - 15h10Por da Reportagem Local
Itaquá venceu primeiro jogo por 3 a 1Itaquá venceu primeiro jogo por 3 a 1 - (Foto: Reprodução/@joseaugustofotografias96)

O Itaquaquecetuba Athletico Clube (IAC) joga neste sábado (4), às 15 horas, no Estádio Ildeu Silvestre do Carmo, em Itaquá, no jogo de volta contra o Paulínia pelas oitavas de final do Campeonato Paulista da Segunda Divisão, a ‘Bezinha’.
Como venceu o primeiro jogo fora de casa, por 3 a 1, o  IAC avança às quartas de final com um empate. 
Se perder por dois gols de diferença, a decisão será nos pênaltis. 
Uma derrota por três ou mais gols dá a classificação ao Paulínia.
Já o União Mogi vai precisar vencer o jogo da volta, marcado também para este sábado (4), às 15 horas, no Estádio Pedro Benedetti, em Mauá.
No jogo de ida, em Mogi das Cruzes, o Alvirrubro perdeu por 3 a 2 para o Mauá. Precisará fazer dois gols de diferença para avançar às quartas de final.

Deixe seu Comentário

Leia Também

Fim de semana terá baixas temperaturas
Região

Fim de semana terá baixas temperaturas

Câmara de Mogi aprova criação de Fundo e de Conselho de Proteção e Defesa Civil
Região

Câmara de Mogi aprova criação de Fundo e de Conselho de Proteção e Defesa Civil

Tradição de mais de quatro séculos: Festa de Sant'Ana acontece de 10 a 26 de julho em Mogi
Região

Tradição de mais de quatro séculos: Festa de Sant'Ana acontece de 10 a 26 de julho em Mogi

Casa Paulista entrega matrículas de imóveis para 220 famílias de Mogi
Região

Casa Paulista entrega matrículas de imóveis para 220 famílias de Mogi

Copa Junina Poá recebe torcida para Brasil x Noruega neste domingo
Região

Copa Junina Poá recebe torcida para Brasil x Noruega neste domingo

Assistência Farmacêutica de Ferraz é destaque em revista do CRF-SP
Reconhecimento

Assistência Farmacêutica de Ferraz é destaque em revista do CRF-SP