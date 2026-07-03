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Jornal Diário de Suzano - 03/07/2026
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Região

Copa Junina Poá recebe torcida para Brasil x Noruega neste domingo

Praça de Eventos abre os portões às 14 horas, com entrada gratuita, telão gigante, praça de alimentação e atrações para toda a família

03 julho 2026 - 15h31Por de Poá
Praça de Eventos abre os portões às 14 horas, com entrada gratuita, telão gigante, praça de alimentação e atrações para toda a famíliaPraça de Eventos abre os portões às 14 horas, com entrada gratuita, telão gigante, praça de alimentação e atrações para toda a família - (Foto: SECOM / Prefeitura de Poá)

Após a emocionante classificação da Seleção Brasileira sobre o Japão, a Copa Junina Poá 2026 já tem novo encontro marcado com a torcida. Neste domingo (05), o Brasil enfrenta a Noruega pelas oitavas de final da Copa do Mundo FIFA 2026, em partida marcada para às 17 horas, com transmissão gratuita na Praça de Eventos Lucília Gomes Felippe, no Centro de Poá.

Os portões serão abertos a partir das 14 horas para que o público possa aproveitar toda a estrutura preparada pela Prefeitura de Poá antes mesmo do início da partida. O espaço contará novamente com mega telão de LED de 50 metros quadrados, praça de alimentação, brinquedos infláveis gratuitos para as crianças, distribuição de pipoca e algodão-doce, além de espaços instagramáveis e atrações para toda a família.

A Copa Junina Poá já se consolidou na cidade como um dos principais pontos de encontro da população durante o Mundial, reunindo famílias, amigos e amantes do futebol em um ambiente seguro, organizado e repleto de entretenimento gratuito.

O prefeito Saulo Souza reforçou o convite para que a população volte a lotar a Praça de Eventos e apoie a Seleção Brasileira em mais uma decisão rumo ao hexa. "Vivemos uma festa inesquecível na classificação contra o Japão e queremos repetir essa energia positiva neste domingo. Convido toda a população de Poá e da região para vestir a camisa do Brasil e acompanhar conosco mais esse desafio diante da Noruega. Preparamos uma grande estrutura para receber as famílias, com conforto, segurança e muitas opções de lazer e entretenimento. Tenho certeza de que será mais uma tarde histórica para nossa cidade e estaremos firmes na torcida para mais uma vitória do Brasil", destacou.

Ponto de Troca de Figurinhas
O clima de Copa do Mundo também segue movimentando o município por meio do Mega Ponto de Troca de Figurinhas da Copa do Mundo FIFA 2026. Instalado na Praça da Bíblia, na Avenida Nove de Julho, nº 22, o espaço funciona diariamente, das 8h às 21h, até o encerramento do Mundial, no dia 19 de julho.

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