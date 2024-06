Itaquá entrega nova unidade de apoio à educação inclusiva para estudantes

A Prefeitura de Itaquaquecetuba inaugurou a nova sede do Departamento de Educação Especial (DEE) na quinta-feira (13), que atua na perspectiva da educação inclusiva, buscando garantir o processo de escolarização às crianças.

O equipamento tem como função identificar, elaborar e organizar recursos pedagógicos e de acessibilidade que eliminem as barreiras para plena participação dos estudantes nas atividades considerando suas especificidades.

O público-alvo são estudantes com deficiência visual, auditiva, intelectual, física, deficiências múltiplas, Transtorno do Espectro Autista (TEA), altas habilidades/superdotação, transtornos de aprendizagem ou dificuldades severas.

O departamento possui equipes para atender de acordo com as especificidades, sendo: Atendimento Educacional Especializado (AEE), suporte técnico para quem tem baixa visão e cegueira, além de uma equipe multidisciplinar com fonoaudiólogo, fisioterapeuta, psicóloga, psicomotricista e enfermeira.

Há também o Núcleo de Apoio Especializado (NAE), projeto de fonoaudiologia na educação infantil, formação continuada, grupo de orientação parental, atendimento domiciliar, roda de conversa e o programa Escola Aberta para estudantes imigrantes.

"O acolhimento do DEE já é um serviço que acontece na cidade há algum tempo. O departamento oferece suporte técnico com foco nos desenvolvimentos cognitivo, motor, social e psicológico", destacou o secretário de Educação, José Rosa.

O espaço conta com recepção, dez salas e auditório. O atendimento é realizado na avenida Uberaba, 350 - Vila Virgínia, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, e pelo telefone (11) 4647-5200.

Participaram da cerimônia de entrega o prefeito Eduardo Boigues, secretários, vereadores, profissionais da Educação e munícipes. Durante o evento, os estudantes fizeram uma apresentação de dança e em libras.

"Essa entrega foi muito aguardada por toda equipe. Hoje cumprimos mais uma etapa para provar o quanto estamos trabalhando pela cidade e para todos. Os estudantes com deficiência precisam do nosso apoio, atenção e cuidado", finalizou Boigues.