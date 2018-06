Itaquá inicia na próxima semana recapeamento de sete vias arteriais

A Prefeitura de Itaquaquecetuba dará início na próxima semana ao recapeamento de sete das principais vias da cidade. Entre elas: Ítalo Adami, Brasil, Estrada do Campo Limpo e das ruas Taubaté, Tiradentes, João Cabral de Melo Neto e 30 de Outubro.

Esta é a primeira fase das obras custeadas pelo convênio firmado com o Governo do Estado, por meio do Fundo Metropolitano de Financiamento e Investimento (Fumefi). Estão inseridas na segunda fase de obras as ruas Francisco Otaviano, Ferraz de Vasconcelos, Cambará, Eldorado, São Roque e Vital Brasil.

O prefeito Mamoru Nakashima (PSDB) destacou a importância das obras para melhoria das condições nas vias de Itaquá. “Vamos começar esse grande serviço de recapeamento nas ruas e avenidas de Itaquá, também ampliaremos os serviços de tapa buracos, teremos um grande canteiro de obras em vários cantos da cidade, serão quase R$ 17 milhões em investimentos”, disse Mamoru.

Serão realizadas trocas de guias, sarjetas, fresagem do asfalto e recapeamento asfáltico. A Secretaria de Transportes irá dar suporte ao trânsito da cidade durante todo o período de obras, com os locais funcionando em meia pista, dando fluidez ao trânsito.