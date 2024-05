Itaquá lança projeto de mediação de conflitos no ambiente escolar

Itaquaquecetuba é a primeira cidade do país a receber o projeto "De pequeno que se aprende a conciliar: conceitos e técnicas de conciliação para uso no ambiente escolar" da Central de Conciliação de São Paulo, do Juizado Especial Federal (JEF/SP).



O projeto é resultado de uma parceria com a Secretaria de Educação e tem por objetivo reduzir conflitos entre os estudantes com a aplicação de técnicas de conciliação e mediação, tornando o ambiente mais harmonioso e colaborativo.



"O projeto vem para agregar o nosso processo de ensino e de aprendizagem. Essa é mais uma ferramenta pedagógica que trará oportunidade para as crianças aprenderem a resolver conflitos", disse o secretário de Educação, José Rosa.



Já implementado em quatro escolas de tempo integral do município, a iniciativa vai alcançar mais de mil estudantes da rede e será coordenada por Rosane Sanches Antunes, idealizadora do projeto e conciliadora do Juizado Federal de São Paulo.



Rosane também é autora do livro "Ava e os Quadradinhos", a primeira publicação de uma série com 12 edições que compõem o projeto. O livro lançado em 2023 é destinado aos estudantes do ensino fundamental e traz uma abordagem global das ferramentas de conciliação.



"Se as crianças virem os benefícios de conciliar e mediar os conflitos desde pequenas, vão construir relacionamentos duradouros e positivos, aprender o que é empatia e respeitar o espaço do outro", destacou Rosane.



Na quarta-feira (22), os professores do Programa de Educação Integral (Proeduc), gestores das escolas integrais e profissionais da Casa de Projetos Educacionais Paulo Freire participaram de mais uma formação do projeto.



A capacitação foi ministrada pelo juiz federal da Central de Conciliação de Guarulhos, Paulo Marcos Rodrigues de Almeida, que também visitou as quatro unidades escolares que já estão incluídas na iniciativa.



"Preparar os professores da rede pública para abordarem mediação e conciliação é o nosso objetivo. Precisamos trabalhar esse tema com os profissionais e capacitá-los para que eles desenvolvam formas de resolver conflitos nas escolas", declarou o juiz federal.



O prefeito Eduardo Boigues ressaltou a importância da iniciativa para a educação de Itaquá. "Nosso objetivo é que as crianças tenham acesso aos benefícios da boa convivência. É desde pequeno que se aprende a construir relacionamentos. Essa é uma grande oportunidade que estamos aplicando no dia a dia dos nossos estudantes", finalizou Boigues.