Itaquá Music Fest dá início à troca solidária de ingressos por fraldas infantis

O Itaquá Music Fest deu início à troca de ingressos solidários por pacotes de fraldas infantis. Além disso, o público PCD (Pessoas com Deficiência) também pode doar absorventes e garantir entradas para os shows. Com início em 6/9 (sexta-feira), a festa vai comemorar os 464 anos de emancipação político-administrativa de Itaquaquecetuba-SP, com direito a shows e provas de rodeio.

A MP Promoções, organizadora do festival, fechou parceria com a Plena Saúde, patrocinadora máster, para ser ponto de coleta das doações de fraldas infantis, que podem ser nos tamanhos P, M ou G. Cada pacote doado dá direito a dois ingressos para a pista. A troca acontece até sexta-feira (30/8), das 8h às 17h. A Plena Saúde fica no número 27 da praça Nove de Julho, no centro de Itaquá.

Também seguem até sexta as trocas de pacote de absorventes por entradas exclusivas do festival para o público PCD. O atendimento acontece na Secretaria Municipal da Mulher, Direitos Humanos e Cidadania (rua Nemésio Cândido Gomes, 30 - Vila Zeferina), das 8h às 17h. É necessário, no ato, apresentar número do CPF, laudo médico e nome completo.

Na arena do Itaquá Music Fest haverá espaço exclusivo PCD, com direito à visão privilegiada e banheiro especial, garantindo, assim, maior acessibilidade.

O prefeito de Itaquaquecetuba-SP, Delegado Eduardo Boigues (PL), responsável por trazer para a cidade o maior rodeio de portas abertas do Brasil pelo terceiro ano consecutivo, destaca o caráter social e inclusivo da festa, que é custeada 100% pela iniciativa privada:

"A MP Promoções, organizadora do Itaquá Music Fest, está de parabéns por proporcionar essa experiência inclusiva. Ao criar um espaço exclusivo e acessível ao PCD, a empresa demonstra compromisso real em garantir que todos possam curtir o evento com conforto e segurança”.

Outros ingressos

A troca de alimentos não-perecíveis por ingressos para a pista também segue até esta sexta-feira, das 9h às 16h, no Fundo Social de Itaquá (rua Vereador José Barbosa de Araújo, 195 - Vila Virgínia) e no Museu Municipal (praça Padre João Álvares, 49 - Centro). O Itaquá Park Shopping (Estrada Municipal do Mandi, 1.205 - Jardim Adriane) também é um ponto de troca, com arrecadação, diariamente, das 10h30 às 20h.

Pets

Todos os mantimentos, fraldas e absorventes angariados serão destinados a famílias menos favorecidas de Itaquá, via o Fundo Social do município, que também receberá, ao final do Itaquá Músic Fest, doação de ração para animais domésticos por parte da MP Promoções, organizadora do festival.

A ração será distribuída entre os protetores de animais da cidade, a fim de fortalecer a rede de apoio aos pets em situação de vulnerabilidade.

Ingressos à venda

No site oficial do evento (www.itaquamusicfest.com.br), os ingressos, já no segundo lote, seguem disponíveis, com preços que variam de R$ 20 (pista) a R$ 290 (camarote). Crianças com até dez anos têm entrada gratuita.

O Itaquá Music Fest será realizado nos dias 6, 7, 8, 13 e 14 de setembro, ao lado do Itaquá Park Shopping, na Estrada Governador Mário Covas Júnior, no Jardim Adriane, próximo ao número 1.355. O festival terá provas de rodeio e apresentações de Bruno e Marrone, Grupo Menos é Mais, César Menotti e Fabiano, Dilsinho, Luan Santana, Péricles, Pedro Sampaio, Wesley Safadão, Xand Avião, Jorge e Mateus e DJ Maju Santana.