Itaquá realiza 5 seleções na próxima semana para 17 cargos

O Itaquá Mais Emprego realizará cinco seleções na próxima semana para 17 cargos com diferentes níveis de escolaridade. Para participar é necessário ter a partir de 18 anos.

Na segunda (18), às 13h, as oportunidades são para auxiliar de limpeza, sendo necessário ter a partir dos 25 anos, ensino fundamental e experiência em máquinas lava e seca, enceradeira, lavadora de alta pressão e mop.

No mesmo dia e horário, haverá seleção para auxiliar de serviços gerais para quem tem a partir de 20 anos, ensino fundamental e habilidade com roçadeira será um diferencial.

Na terça (19), a partir das 8h30, acontece a seleção para auxiliar de logística. A idade mínima é de 18 anos, ensino fundamental e sem exigência de experiência.

Na quinta (21), as seleções são para cinco cargos, sendo às 9h para ajudante geral em serralheria e serralheiro que exigem ter a partir dos 18 anos, ensino fundamental e experiência.

Às 10h, as oportunidades são para atendente de loja (não precisa de experiência), operador de caixa e auxiliar de limpeza (com experiência) para pessoas com 18 anos ou mais e ensino médio.

A última será na sexta (22), a partir das 9h30, para atendente de açougue, açougueiro, operador de caixa, encarregado de frios, repositor, padeiro, auxiliar de panificação, auxiliar de limpeza e atendente de frios. Necessário ter a partir dos 18 anos, ensino médio completo, incompleto ou cursando e experiência.

Para participar é só comparecer na Secretaria de Emprego e Des. Econômico (rua Dom Thomaz Frey, 89 – Centro), procurar o setor do Itaquá Mais Emprego para cadastro e ser encaminhado para a entrevista.

No dia da seleção, basta apresentar o RG, CPF, currículo impresso e caneta. O atendimento é por ordem de chegada e com limite de senha. Outras oportunidades podem ser conferidas no mural de vagas: cutt.ly/gwtFn1hh.