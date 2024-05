Itaquá realiza caminhada de conscientização e prevenção aos acidentes de trânsito

A Prefeitura de Itaquaquecetuba, por meio da Secretaria de Mobilidade Urbana, realizou a caminhada "Pela paz no trânsito" nas principais vias da cidade para chamar a atenção de motoristas e pedestres sobre a importância da campanha Maio Amarelo, de conscientização no trânsito e redução de acidentes.



Com o apoio da Secretaria de Educação, estudantes das escolas municipais Benedito Vieira da Mota e José Marinho Ferreira participaram da ação e foram da rua MMDC até a praça Padre João Álvares com cartazes confeccionados por uma iniciativa da Secretaria da Mulher, Direitos Humanos e Cidadania.



"Durante as oficinas nas escolas, os estudantes criaram mensagens para conscientizar sobre a responsabilidade no trânsito para prevenir deficiências adquiridas. Tivemos a oportunidade de ensinar e orientar os participantes sobre exercícios que podem auxiliar na reabilitação dessas pessoas", explicou a secretária da Mulher, Hadla Issa.



Depois da caminhada, foi realizada uma blitz educativa com a participação dos agentes de trânsito. "Precisamos manter a nossa cidade segura em qualquer condição e situação. O objetivo é estimular a participação e conscientização de todos", destacou o secretário de Mobilidade Urbana, Rosinaldo Castro.



"Estamos trabalhando pela cidade desde o primeiro dia da gestão. Intensificamos a fiscalização com foco na prevenção de comportamentos perigosos, melhoramos a infraestrutura viária com sinalização adequada, implementamos redutores de velocidade, semáforos inteligentes, melhoramos a iluminação pública e adequamos os cruzamentos, tudo para tornar as vias mais seguras e acessíveis", completou o prefeito Eduardo Boigues.



Para finalizar a programação do Maio Amarelo, nesta quarta (29), às 10h, será realizada a simulação de acidente e resgate na Vila Maria Augusta, em frente à E.E. Amália Maria dos Santos.