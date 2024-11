Itaquá tem queda em homicídios e fica em 6º lugar entre as cidades menos violentas do Brasil

Itaquaquecetuba é a 6ª cidade menos violenta do Brasil, com recentes e significativos avanços no combate à criminalidade, segundo o ranking “Desafios da Gestão Municipal” (DGM). Realizado pela Macroplan Consultoria e Analytics, o levantamento avaliou indicadores das 100 maiores cidades brasileiras.

Para chegar a este resultado, o estudo comparou os dados de 2010 / 2011 com os de 2022 / 2023. Foram analisadas as taxas de homicídios e de óbitos no trânsito. Com quase meio milhão de habitantes, a cidade do Alto Tietê, região metropolitana de São Paulo, baixou os índices nesses dois quesitos no período, atingiu a nota 0,908, e garantiu a sexta colocação no ranking nacional.

Administrada pelo Delegado Eduardo Boigues (PL), prefeito reeleito nas eleições municipais de 2024, já em primeiro turno, com 91,7% dos votos válidos para o mandato 2025/2028, Itaquá subiu 31 posições no tópico Segurança Pública, o nos últimos anos, como sinaliza o estudo da Macroplan.

Delegado de Polícia com mais de 20 anos de experiência e reconhecido por bater de frente com a criminalidade, desde quando chefiou a Delegacia de Homicídios de Itaquá e o Grupo Armado de Repressão a Roubos e Assaltos (Garra), Boigues tinha como meta de governo reduzir os índices de violência da cidade. Já nos primeiros meses do mandato, investiu fortemente na área, a fim de oferecer mais segurança à população.

Entre as ações implementadas no atual governo está a subdivisão da Guarda Civil Municipal (GCM) em grupamentos: Guarda Ambiental, Canil, Rondas Ostensivas Táticas Motorizadas (Rotam), em e Ronda Ostensiva Municipal (Romu). Para liderar a pasta de Segurança Urbana, o prefeito ainda escalou um coronel da Polícia Militar (PM) e decretou tolerância zero para a bandidagem, fosse de qual nível.

Na gestão de Boigues, os agentes receberam novos equipamentos, modernos e reforçados, como coletes, além de armamento pesado, como fuzis. Mais veículos foram adquiridos para a corporação, que, não de hoje, é uma das mais bem aparelhadas do estado de São Paulo e que está frequentemente nas ruas, em atendimento à população ou ronda - o que não se via nos governos que antecederam o delegado / prefeito do PL.

Fim dos pancadões

Outra novidade em Itaquá que justifica os bons índices na Segurança Pública é o “Tempestade”. O blindado é o responsável por fazer com que os bailes funk de rua, os populares “pancadões”, que tiravam o sono dos moradores da cidade, deixassem de ser um problema crônico.

O caminhão dispara jatos d’água do teto e das laterais. A vazão é de até 1.250 litro por minuto. No blindado, podem embarcar até seis guardas civis municipais (GCMs). Com capacidade para estocar até 4,5 mil litros de “munição”, o “Tempestade” é usado contra a aglomeração de pessoas nos “fluxos”:

“Ver Itaquaquecetuba em destaque neste ranking nacional em Segurança Pública significa que estamos no caminho certo. Temos investido, e muito, nesta área, para oferecer as melhores condições de trabalho e de Tecnologia à nossa GCM, ao passo em que temos ações integradas com as outras Polícias (Militar e Civil). A ideia é defender o cidadão, oferecer tranquilidade, e deixar claro que, aqui, bandido não tem vez”, reforça Boigues.

A capital paulista ficou em 1º lugar no ranking da Segurança. Na sequência aparecem Santo André-SP( 2º), Mauá-SP (3º), Suzano-SP (4º) e Uberaba-MG (5º). No ranking geral do “Índice dos Desafios da Gestão Municipal”, que inclui outros segmentos, Itaquá ocupa a 65ª posição.