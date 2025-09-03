Itaú BBA destaca solidez da estratégia da Hapvida e mantém recomendação Outperform

O Itaú BBA divulgou relatório que reforça a confiança na estratégia de crescimento e eficiência da Hapvida, mantendo a recomendação Outperform para as ações da companhia. O banco estabeleceu preço-alvo de R$ 67 ao final de 2026, o que representa potencial de valorização de aproximadamente 61%.

Segundo a análise, 2025 deve ser marcado por um ritmo mais moderado, enquanto 2026 deve trazer uma agenda de crescimento mais intensa, com foco em expansão sustentável e ganho de participação, especialmente em São Paulo.

Entre os pontos destacados pelo Itaú BBA estão:

• Integração em São Paulo: considerada bem-sucedida, com estabilização da base de clientes e melhora de retenção.

• Qualidade de serviço: indicadores de reclamações (IGR/NIP) em queda mais acelerada que o mercado, churn fora de São Paulo no menor nível desde 2011 e aumento da utilização per capita desde o 1T24.

• Eficiência operacional: avanços com renegociação de insumos de alto custo, ajustes em unidades de menor produtividade e maior verticalização.

• Telemedicina: cerca de 20% das consultas já realizadas nesse formato, com potencial de crescimento adicional.

• Estratégia em São Paulo: flexibilidade tática para PPO, expansão da rede própria para HMO e produtos híbridos com maior apelo corporativo.

“Esse reconhecimento reforça a confiança do mercado na solidez da nossa estratégia e no nosso compromisso em ampliar o acesso à saúde de qualidade para milhões de brasileiros”, afirma Jorge Pinheiro, CEO da Hapvida.