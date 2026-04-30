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Jornal Diário de Suzano - 30/04/2026
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Região

Câmara Municipal sediou Seminário Azul e reforçou a conscientização sobre o autismo

Evento gratuito reuniu especialistas e ampliou o diálogo sobre inclusão e direitos das pessoas com TEA

30 abril 2026 - 14h56Por De Ferraz
Evento gratuito reuniu especialistas Evento gratuito reuniu especialistas - (Foto: Lívia Takada/Secom FV)

A Câmara Municipal dos Vereadores foi palco, na manhã desta quinta-feira (30), do Seminário Azul, iniciativa promovida pelo Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência e Mobilidade Reduzida, em parceria com a Prefeitura de Ferraz de Vasconcelos. Aberto ao público, o encontro reuniu moradores, profissionais e familiares em um espaço de escuta, aprendizado e troca de experiências sobre o Transtorno do Espectro Autista (TEA).

Com uma programação diversificada, o seminário contou com a participação de especialistas que abordaram, de forma acessível, temas fundamentais para a compreensão do autismo. Entre os assuntos discutidos estiveram a identificação precoce de sinais, os caminhos para o diagnóstico e atendimento, os desafios vivenciados por famílias atípicas e a importância do fortalecimento da rede de apoio.

O evento também destacou práticas voltadas à inclusão no ambiente escolar, além de promover momentos para esclarecimento de dúvidas e enfrentamento de desinformações ainda presentes na sociedade. A proposta foi ampliar o conhecimento e incentivar atitudes mais inclusivas no cotidiano.

Mais do que promover palestras, o Seminário Azul se consolidou como um espaço de sensibilização e fortalecimento das políticas públicas voltadas à inclusão, ao respeito e à garantia de direitos das pessoas com TEA.

Para o secretário de Assistência Social, Marcos Rogério de Oliveira Santos, iniciativas como essa são fundamentais para aproximar a informação da população. “Nosso compromisso é ampliar o acesso ao conhecimento e promover uma sociedade mais empática, acolhedora e preparada para garantir os direitos das pessoas com autismo”, afirmou.

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