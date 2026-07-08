Jovens do Jardim Anchieta vivenciam experiência cultural na Fábrica de Cultura da Cidade Tiradentes

A Secretaria de Desenvolvimento Habitacional, Relações Comunitárias e Favelas realizou, na última terça-feira (7), uma visita à Fábrica de Cultura da Cidade Tiradentes, em São Paulo, com crianças e adolescentes de 7 a 15 anos, moradores do Jardim Anchieta. Esta atividade teve como objetivo ampliar o acesso à cultura, ao lazer e às ações educativas, proporcionando novas experiências aos participantes.

Durante a programação, o grupo assistiu ao espetáculo teatral "Volta ao Mundo em 5 Contos", que conduziu o público por narrativas inspiradas em mitos, lendas, fábulas e histórias tradicionais dos continentes africano, asiático, europeu, americano e oceânico. A apresentação promoveu a valorização da diversidade cultural e despertou o interesse dos jovens por diferentes povos e tradições.

Para garantir o conforto e segurança durante toda a atividade, a Prefeitura disponibilizou transporte, alimentação e acompanhamento técnico da equipe da secretaria, que esteve presente desde a saída do município até o retorno dos participantes.

A visita integra o calendário de ações promovidas pela secretaria que busca ampliar o acesso da população a atividades culturais, educativas e de integração social, fortalecendo o desenvolvimento das comunidades atendidas pelo município.

Segundo o secretário da pasta, Carlos Alexandre Domingos da Silva, iniciativas como essa fortalecem o desenvolvimento das crianças. "Acreditamos que o acesso à cultura também é uma ferramenta de transformação social. Quando proporcionamos experiências como esta, ampliamos horizontes, despertamos novos interesses e contribuímos para o desenvolvimento dos nossos jovens", destacou.