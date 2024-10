Justiça concede direito de resposta à Mara Bertaiolli contra Caio Cunha

O embate entre Caio Cunha (Podemos) e Mara Bertaiolli (PL) na Justiça ganhou mais um capítulo nesta quinta-feira (3). A Justiça Eleitoral concedeu o direito de resposta à candidata a prefeita de Mogi das Cruzes, contra o adversário, que tenta a reeleição. A ação foi protocolada pela coligação “Compromisso e Amor por Mogi”, liderada pela candidata à majoritária pelo PL.

Em vídeo publicado em seu Instagram, o atual prefeito atribuiu o aumento do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) aplicado em Mogi à Mara, assim como o “mensalão”, datado em 2020 e ocorrido em Brasília. A Justiça Eleitoral já havia acatado o pedido de remoção do conteúdo das redes sociais, via liminar, e seguia na análise do mérito do caso. Na sequência, o Ministério Público Eleitoral (MPE) deu parecer favorável ao pedido da coligação de Mara quanto ao direito de resposta.

A mesma linha foi seguida pela juíza da 287ª Zona Eleitora, Ana Carmem de Souza Silva. A magistrada determinou “a veiculação da referida resposta no perfil atual de campanha no Instagram”. O prazo é de 48 horas.

“A resposta deverá permanecer disponível pelo dobro do tempo que a publicação ora reconhecida ofensiva permaneceu disponível”, diz a decisão.

Caio Cunha

A reportagem procurou a campanha de Caio Cunha, mas ainda não obteve resposta. O espaço será atualizado assim que houver a manifestação.