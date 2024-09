Justiça Eleitoral aprova 33 candidaturas a prefeito na região

A Justiça eleitoral aprovou ao menos 33 candidaturas às prefeituras do Alto Tietê até esta terça-feira à noite. Outros sete aguardam julgamento, enquanto dois tiveram as candidaturas indeferidas. Houve ainda duas desistências. As informações são da Justiça Eleitoral, por meio da plataforma DivulgaCand, atualizada na tarde desta terça-feira (10).

Em Suzano, os quatro postulantes ao cargo de prefeito tiveram suas candidaturas aprovadas: Caian Zambotto (PSOL), Gerice Lione (Podemos), Pedro Ishi (PL), Sergio do Povo (Mobiliza) e Walmir Pinto (PV).

Os candidatos para chefiar o Executivo de Guararema também tiveram aprovação da Justiça. São eles: Figueredo (PSB), Luiz Pereira (PDT), Pastora Jessiane (Republicanos) e Zé (PL). Em Salesópolis, cinco candidatos estão na disputa. Todos tiveram suas candidaturas aprovadas: Casinho (Solidariedade), Dra. Bruna (PL), Lélis Renó (PT). Rafael (PSD) e Rodolfo Marcondes (Podemos).

Em Ferraz de Vasconcelos, Doutor Caetano (PDT), Dr. Rafu Jr (PL) e Priscila Gambale (Podemos) estão regulares.

Delegado Eduardo Boigues (PL), Adriana do Hospital (PDT) e Fabiano do PT (PT) conseguiram aprovação da Justiça Eleitoral, na disputa em Itaquaquecetuba.

Em Poá, todos demais postulantes à prefeitura foram aprovados: Diogo Pernoca (Podemos), Flávia Verdugo (PL), Geraldinho do Sindicato (PSB), Professor Franklin (Rede Sustentabilidade), Saulo Souza (Progressistas) e Carlos Satsuo (PSDB).

Ainda segundo a plataforma, quatro candidatos de Mogi das Cruzes foram aprovados: Caio Cunha (Podemos), Doutor Roberto Rodrigues (PRTB), Mara Bertaiolli (PL) e Rodrigo Valverde (PT). Somente Sheila Mantovanni (Mobiliza) aguarda julgamento.

Em Santa Isabel, Kadu Barbosa (Avante) deixou a disputa para apoiar a reeleição de Dr. Carlos Chinchilla (Podemos). Além do atual prefeito, t odos es estão aptos para disputa: Bira Carvalho (PSOL), Clebão (PL) e Teresinha Arquiteta (PSB).

Indeferidos

Apenas duas candidaturas foram indeferidas na região: Dr. Jorge (PSB), em Ferraz, e Armando da Farmácia (Solidariedade), em Itaquá. Ambos estão em prazo recursal, segundo o TSE.

Aguardam julgamento

Apenas Arujá e Biritiba Mirim aguardam a aprovação dos dois cadidatos para chefiar a Prefeitura: Dr. Camargo (PSD) e Marcio Batista (PT) concorrem por Arujá.

Já os quatro candidatos de Biritiba são: Geraldo (PT), Inho (PL). Joaquim Cowboy (PRTB) e Reinado Junior (Podemos).