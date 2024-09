Justiça indefere candidatura de Abissamra, que vai recorrer

O candidato a prefeito em Ferraz, e ex-chefe do Executivo municipal, Jorge Abissamra, o Dr. Jorge, teve sua candidatura para as eleições deste ano indeferidas pela Justiça Eleitoral, conforme consta no seu perfil no Divulgacand.

Segundo a decisão do juiz eleitoral, o indeferimento foi pedido do Partido Liberal de Ferraz e outra do Ministério Público Eleitoral.

Ambos pedem o indeferimento da candidatura por condenações passada de Abissamra por “improbidade administrativa com decisões já transitadas em julgado”.

O candidato informou ao DS que já esperava a decisão, mas que ela ainda é em primeira instância.

“Meus advogados, já estão recorrendo da decisão”, disse ele.

Questionado sobre se seguirá na disputa pela Prefeitura de Ferraz mesmo com a decisão, Abissamra confirmou que sim.

“Continuamos firmes, com nossa candidatura”, concluiu.

Na sentença consta que Abissamra apresentou contestação “alegando-se que houve modificações na lei de improbidade administrativa (LEI Nº 8.429, DE 2 DE JUNHO DE 1992).

“Com a entrada em vigor da Lei 14.230/2021, o cenário jurídico foi profundamente modificado, especialmente no que concerne à improbidade administrativa, introduzindo alterações que beneficiam o Requerente de Registro de Candidatura ora Contestante e configuram, conforme já foi dito, uma clara novatio legis in mellius”.