Leozinho se apresenta no Festival Sertanejo Kids em São Paulo

O jovem cantor Leozinho, de 10 anos, será uma das atrações do Festival Sertanejo Kids, que será realizado no dia 14 de dezembro, a partir das 14h30, na casa de shows Cowboys (Av. Francisco Matarazzo, 811, Barra Funda – São Paulo). Morador de Itaquaquecetuba-SP, ele tem se destacado no circuito musical e tem marcado presença em grandes eventos, como a Festa de Peão de Barretos deste ano.

Com uma voz marcante e carisma que vem conquistando público por onde passa, Leozinho representa a nova geração do sertanejo infantil. Seu interesse pela música começou cedo e hoje ele já acumula participações em eventos, festivais e apresentações que confirmam seu talento e dedicação. Entre os destaques está a Festa de Peão de Barretos de 2025, no espaço Barretube. Para ele, cada apresentação é única.

"Estar no palco é o que eu mais gosto e me identifico. Cantar as músicas que eu amo e fazer as pessoas se emocionarem é uma sensação maravilhosa e que quero levar como profissão. Participar de mais um festival me deixa muito animado e motivado a seguir por esse caminho", afirmou.

O Festival Sertanejo Kids reunirá diversos artistas mirins que estão despontando no cenário musical, entre eles: Chocomix, Gi Brossi, Glória Letícia, Ju Soares, Lory e Duda, Malu Costa, Nicolle Siqueira, Sandy Mel, além de muitas outras participações especiais. A proposta do evento é valorizar o protagonismo infantil na música sertaneja e proporcionar ao público uma tarde repleta de talentos e diversão.

Os ingressos são limitados e já estão disponíveis pelo site Sympla. Crianças até 12 anos têm entrada gratuita.

Serviço:

Evento: Festival Sertanejo Kids

Atração: Leozinho

Data: 14 de dezembro de 2025

Horário: A partir das 14h30

Local: Cowboys – Av. Francisco Matarazzo, 811 – Barra Funda – São Paulo

Ingressos: Sympla

Classificação: Livre