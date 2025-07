Linhas 11-Coral e 12-Safira da CPTM têm alteração na circulação no fim de semana

As linhas 11-Coral e 12-Safira, que atendem a região, terão mudanças operacionais que serão realizadas desde sábado (05/07) e durante toda a operação no domingo (06/07), para a execução de obras de melhorias e modernização ao longo da via férrea.

No sábado, das 11h às 16h, houve operação assistida para que a Linha 11-Coral opere até a Estação Palmeiras-Barra Funda, que atualmente atende a Linha 7-Rubi e o Serviço Expresso Aeroporto, além das linhas 3-Vermelha do Metrô e 8-Diamante da ViaMobilidade.

No domingo, das 4h às 20h, os embarques e desembarques na estação Antônio Gianetti Neto acontecerão pela plataforma 2, para realização de serviços na rede aérea. Já das 20h até o fim da operação, os passageiros da Linha 11-Coral utilizarão exclusivamente a plataforma 1 da estação Tatuapé, para a equipe desmontar um andaime suspenso sob o viaduto Carlos de Campos.

Na Linha 12-Safira, das 23h30 de sábado até o fim da operação de domingo, os passageiros que embarcam e desembarcam nas estações Itaim Paulista e Jardim Romano utilizarão a plataforma 1, devido a obras de modernização na via permanente e rede aérea no trecho.

No domingo, das 5h às 19h, os trens do serviço Expresso Aeroporto chegam e partem da Estação da Luz, para início e término do percurso.

Na Linha 7-Rubi, das 8h às 18h de domingo, os passageiros devem utilizar a plataforma 2 nas estações Água Branca, Lapa e Piqueri para obras na via permanente. Entre 9h e 13h, o embarque e o desembarque nas estações Franco da Rocha e Baltazar Fidelis serão feitos na plataforma 2. As mudanças ocorrem para execução de atividades na rede aérea.

Os colaboradores estarão à disposição para auxiliar os passageiros nos seus deslocamentos. Todas as mudanças na operação estão sendo informadas aos passageiros por avisos sonoros, painéis eletrônicos e sinalização no local. É possível também acompanhar pelas redes sociais da companhia e esclarecer dúvidas pelos canais de atendimento: Central de Relacionamento no 0800 055 0121 ou pelo WhatsApp (11) 99767-7030.