Linhas 11-Coral e 12-Safira recebem mais de 680 mil passageiros por dia, calcula CPTM

As linhas 11-Coral e 12-Safira da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM), que atendem o Alto Tietê, têm movimento diário útil de 680.450 passageiros, segundo dados da CPTM. A linha 11 registra maior fluxo, com 463.575 passageiros. Já a linha 12 tem movimento diário de 216.890 pessoas.

As linhas atendem cinco das dez cidades do Alto Tietê: Mogi das Cruzes (quatro estações), Suzano (uma estação), Poá (duas estações), Ferraz de Vasconcelos (duas estações) e Itaquaquecetuba (três estações).

Na linha 11-Coral, o maior fluxo é na estação Guaianazes, que registra movimento de 72.471 pessoas, seguida pela Luz com 72.153; Tatuapé com 50.049; Brás com 45.961; Corinthians Itaquera conta com fluxo de 42.619; Suzano com 39.196; Ferraz de Vaconcelos com 26.200; Dom Bosco com 19.716; José Bonifácio com 17.631; Estudantes com 15.431; Antonio Gianetti Neto com 14.116; Poá com 13.261; Mogi das Cruzes com 12.254; Brás Cubas com 8.101; Jundiapeba com 7.755; e Calmon Viana com 6.660.

Já na linha 12-Safira, o maior fluxo é na estação Brás, com 47.059 passageiros, seguida pela Itaim Paulista, com 30.089; Tatuapé com 26.187; Itaquaquecetuba com 19.385; Jardim Romano com 19.200; São Miguel Paulista com 18.267; Jardim Helena - Vila Mara com 16.626; Comendador Ermelino com 9.003; Engenheiro Manoel Feio com 8.732; Engenheiro Goulart com 7.366; Aracaré com 6.701; USP Leste com 6.410; e Calmon Viana com 1.865.

Alteração na circulação da linha 11-Coral afeta 463 mil passageiros e Usuários do serviço utilizam redes sociais para falar sobre alteração

Cerca de 463 mil passageiros são afetados com a alteração da circulação da linha 11-Coral da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM). Segundo a CPTM, o movimento diário útil da linha é de 463.575 passageiros, sendo que as estações mais afetadas, que ficam entre a Estudantes e Suzano, recebem cerca de 82.093 pessoas diariamente. Usuários do serviço declaram indignação nas redes sociais.

“O suporte da linha 11-Coral está horrível. Pego o trem em Mogi das Cruzes, o trem sem sinalização de destino, só descobre quando entra que tem que descer em Jundiapeba, pegar um trem para Suzano, descer em Suzano e pegar outro para a Luz. Fora a baldeação que está desorganizada e lotada, horrível”, declarou um usuário no X, antigo Twitter.

Isso acontece pois, desde a última quarta-feira (09), os trens da linha 11 passaram a circular em via única entre as estações Suzano e Jundiapeba.

Medida foi necessária após equipe técnica identificar desgaste da estrutura de uma ponte ferroviária, construída em 1907, localizada na região de Suzano. Segundo a CPTM, o prazo total para conclusão da obra é de aproximadamente 120 dias (4 meses).

“Eu não aguento a linha 11-Coral e especialmente odeio o descaso acontecendo entre Jundiapeba e Suzano”, destacou outro usuário no X.

Essa alteração afetou o intervalo médio entre as viagens. Segundo o Governo do Estado de São Paulo, nos horários de pico da manhã e tarde (das 4h às 9h e das 16h às 21h), os passageiros contarão com viagens entre as estações Luz e Suzano com intervalos médios de 7 minutos, além das viagens já previstas no trecho Luz-Guaianases (loop interno), com intervalos médios de 3,5 minutos.

As viagens entre Suzano-Estudantes terão intervalos médios de 22 minutos.