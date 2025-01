Lucas Ferrari é eleito novo presidente da Câmara de Poá pelo próximo biênio

O vereador Lucas Ferrari foi eleito presidente da Câmara de Poá para o próximo biênio.

Lucas foi o vereador mais votado de Poá nas eleições de 2024 com 2.220 votos.

“É uma satisfação imensa poder exercer essa importante função junto à população. Esta é a minha segunda diplomação, porém com a mesma emoção da primeira. Destaco que terei a árdua, mas gratificante missão de presidir a câmara. Contudo, sei que contarei com o apoio dos meus nobres colegas e do nosso prefeito eleito, Saulo Souza, para juntos realizarmos um grandioso mandato.