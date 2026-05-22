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Jornal Diário de Suzano - 22/05/2026
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Região

Enade: Pedagogia da UMC alcança nota máxima do Ministério da Educação e fica entre os 40 melhores

Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais (Inep) avaliou 17 licenciaturas de instituições públicas e privadas de todo o Brasil, curso presencial da Universidade de Mogi recebeu nota 5

22 maio 2026 - 21h02Por da Reportagem Local
Pedagogia da UMC alcança nota máxima do Ministério da Educação Pedagogia da UMC alcança nota máxima do Ministério da Educação - (Foto: Divulgação)

O curso de Pedagogia da Universidade de Mogi das Cruzes (UMC) alcançou nota 5, o conceito máximo, no Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes (Enade) das Licenciaturas 2025, realizado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), vinculado do Ministério da Educação (MEC). O resultado foi divulgado nesta quarta-feira (20/5) pelo MEC e coloca o curso da instituição mogiana no seleto grupo dos 40 melhores do País.

O exame federal monitora a qualidade da formação de professores em universidades, faculdades e centros universitários do País, por meio de prova realizada pelos estudantes. A nota final vai de 1 a 5 (sendo o último, o conceito máximo).

Do total de 4.948 cursos de 17 licenciaturas que passaram pelo Enade em território nacional, 898 obtiveram conceito máximo. Na Pedagogia, especificamente, o exame avaliou 1.200; desses, somente 40 obtiveram nota 5 na modalidade presencial, entre eles o curso da UMC.

A conquista alcançada pela instituição é atribuída pelo Pró-Reitor Acadêmico, Prof. Dr. Cláudio José Freixieiro Alves de Brito, a uma série de fatores convergentes e alinhados ao trabalho sério de gestão da UMC:

“O resultado reflete a elevada qualificação do corpo docente, alunos comprometidos com os estudos em busca de novos conhecimentos e habilidades, e a estrutura do campus mogiano oferecida à sua comunidade acadêmica. A nota máxima reforça o compromisso da UMC com a qualidade do ensino para transformar vidas e com a formação de futuros professores altamente capacitados para a Educação Básica — profissionais, vale destacar, essenciais para o desenvolvimento da sociedade e do País”.

O curso de Licenciatura em Pedagogia, sob coordenação da Profa. Érica Venturini, funciona na modalidade presencial com turmas nos períodos matutino e noturno.

 

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