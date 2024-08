Mais de 20% das mortes no trânsito na região são pedestres

O Alto Tietê registrou 27 mortes de pedestres por atropelamento em 2024. Isso representa 22,1% do total de vítimas no trânsito na região, que foi 122.

Os dados são do Infosiga e foram divulgados nesta quinta-feira.

Segundo o levantamento realizado pelo DS, das dez cidades da região, três não tiveram mortes por atropelamento: Poá, Salesópolis e Santa Isabel.

Mogi aparece em primeiro, com oito mortes por atropelamento. Em seguida estão Itaquá e Suzano, ambas com seis mortes, Ferraz (3), Arujá (2) e Biritiba e Guararema com uma cada.

Mortes no total

O Alto Tietê registrou aumento de 46,9% no número de mortes no trânsito nos sete meses deste ano quando comparado ao mesmo período do ano passado. Neste ano foram 122 óbitos, ante 83 em 2023.

Nos números apenas de julho, última divulgação realizada, a região também teve aumento, desta vez de 109%, passando de 11 para 23 no último mês.

Na análise de óbitos registrados neste ano, nove cidades da região tiveram aumento de óbitos no trânsito, enquanto apenas uma manteve o mesmo número, que foi Santa Isabel, com oito mortes entre janeiro e julho deste ano e em 2023.

Entre as cinco principais cidades da região, Ferraz teve o maior aumento percentual: 66,6%. A cidade passou de três para cinco vítimas no trânsito. Apenas em julho, a cidade não registrou vítimas mês passado e no ano passado.

Em seguida aparecem empatados Mogi e Poá que tiveram aumento de 50%.

Em Mogi o total de vítimas saltou de 28 para 42, enquanto em Poá foi de duas para três mortes.

Em Mogi, no mês de julho, a cidade teve disparada de 200%, passando de cinco para 15 vítimas.

Em Poá, em julho, não teve registros.

Itaquá aparece em seguida, com crescimento de 21%, passando de 19 para 23 mortes. Em julho, a cidade manteve duas ocorrências nos dois meses.

Por último, entre as principais cidades da região, aparece Suzano, com 13,3% de aumento. A cidade passou de 15 para 17.

Em julho, a cidade manteve uma ocorrência em cada mês.