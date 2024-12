Mais de 25 mil alunos da região são atendidos por programa do Sebrae

De olho no futuro do empreendedorismo regional, o programa Jovens Empreendedores Primeiros Passos (JEPP) do Sebrae-SP no Alto Tietê atendeu mais de 25 mil estudantes das redes públicas e privadas da região ao longo de 2024. A iniciativa busca despertar e inspirar o espírito empreender por meio de trilhas lúdicas que trabalham o autoconhecimento, o desenvolvimento de habilidades e comportamentos empreendedores e novas aprendizagens. As inscrições para participar da edição de 2025 estão abertas.

O JEPP atende alunos do Ensino Fundamental I e II - 1º a 5º ano e 6º e 9º ano. Cada etapa conta com didáticas próprias para a faixa etária e busca atender às necessidades das crianças. “O JEPP desenvolve o comportamento empreendedor do aluno, transforma sua percepção de inovação em relação aos desafios e oportunidades em sua vida e apresenta essas possibilidades para pais e, principalmente, aos professores, o que colabora para a transformação de todo um ecossistema, impactando na criação de novos negócios e reduzindo o desemprego”, afirmou o gestor do JEPP no Alto Tietê, Jeferson de Oliveira, analista de negócios do Sebrae-SP.

Para aplicar e multiplicar a metodologia que é trabalhada ao longo do ano com os estudantes, os professores são capacitados por meio da plataforma online do Sebrae. “É uma transformação real no aluno, que muitas vezes, incentiva os pais e responsáveis a empreender. Esse é o nosso trabalho: fazer com que cada aluno se reconheça e passe a atuar como protagonista de sua vida profissional e pessoal por meio dos comportamentos empreendedores”, destacou a analista de negócios do Sebrae-SP Roseli Lima.

Em 2024, o escritório regional do Sebrae-SP Alto Tietê atendeu alunos de Ferraz de Vasconcelos, Itaquaquecetuba, Mogi das Cruzes, Poá e Suzano, cenário que a unidade busca ampliar para o próximo ano. Todo o material apresentado segue uma série de apostilas - uma edição para cada ano escolar - que são compostas por atividades e conteúdo que apoiam o trabalho dos professores. Ao final da jornada, as crianças promovem feiras onde colocam em prática todos os aprendizados.

Para participar do JEPP os municípios e as escolas interessadas podem buscar o escritório regional do Sebrae-SP Alto Tietê, localizado na avenida Francisco Ferreira Lopes, 345, Vila Lavínia, em Mogi das Cruzes, das 9 às 17 horas. O telefone de contato da unidade é o 4723-4510.