Mais de 34 mil alunos do Alto Tietê vão realizar o Enem 2019

O Alto Tietê terá 34.215 pessoas realizando o Exame Nacional do Ensino Médio de 2019, o Enem, que ocorre nos dois primeiros domingos de novembro - dias 3 e 10. As informações foram divulgadas pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais (Inep), um braço do Ministério da Educação (Mec).

De acordo com os dados analisados pelo DS, Mogi das Cruzes é a cidade com mais candidatos cadastrados para o exame. Serão 10.648 pessoas de Mogi fazendo o Enem. Apesar do elevado número, os dados de Salesópolis, Biritiba- Mirim e Guararema estão somados aos de Mogi.

Em seguida aparece Suzano, com 6.658 pessoas cadastradas no Enem 2019 e que vão realizar a prova nos respectivos dias. Itaquaquecetuba vem em seguida, com 5.528 pessoas cadastradas.

Ferraz de Vasconcelos e Poá fecham o quadro das principais cidades da região. Serão 4.291 e 3.044 alunos, respectivamente, realizando o exame.

Arujá e Santa Isabel fecham a região, com 2.724 e 1.322 alunos cadastrados para fazer o Enem nos dias 3 e 10 de novembro.

Exame

No dia 3 de novembro, primeiro domingo do mês, os candidatos vão realizar uma prova de "Linguagens, códigos e suas tecnologias", uma redação e a prova de "Ciências humanas e suas tecnologias".

Nesse dia a duração da prova será de 5h30, com abertura dos portões às 12h e fechamento às 13h. O término do exame será às 19h. A orientação do Inep é de que os alunos conheçam o caminho e o local do exame antes do dia da prova, para evitar atrasos. O horário a ser seguido é o de Brasília.

No segundo dia de prova, realizado no dia 10 de novembro, os candidatos vão realizar uma prova de "Matemática e suas tecnologias" e uma de "Ciências da Natureza e suas tecnologias". A duração do exame nesse dia é menor, sendo de 5 horas.

A abertura dos portões também será às 12h, com fechamento às 13h. O término do exame está marcado para às 18h30.

O Inep exige, há pelo menos três anos, o uso de apenas caneta esferográfica preta e com material transparente. Além de apresentar um documento original com foto.

Acesso

A prova do Enem é uma porta de entrada para alunos ingressarem em universidades públicas e particulares. Para que o candidato entre em uma universidade federal ou estadual, ele precisa se cadastrar no Sistema de Seleção Unificada, o Sisu.

Para as universidades particulares os candidatos têm duas opções de programas, o ProUni e o Fies.

O ProUni, ou Programa Universidade para Todos, permite que os candidatos ganhem bolsas de 100% ou 50% em faculdades particulares. O Fies, ou Financiamento Estudantil, dá bolsas para alunos, e ao concluir a graduação a pessoa devolve o valor ao governo federal.

Libras

O Inep promove desde 2017 um exame direcionado aos candidatos portadores de deficiência auditiva. Segundo informações passadas pelo instituto, "o Enem em Libras marca um esforço do instituto para garantir que seus editais, provas, cartilhas, campanhas e demais materiais de seus exames e avaliações sejam acessíveis".