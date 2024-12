Manhã de autógrafos agita pequenos escritores de Ferraz

A imaginação criativa dos estudantes da Emeb Thomaz Rodrigues Alckmin foi responsável pela produção do livro “No Thomaz, brinquei e aprendi...”, que conta a trajetória escolar dos pequenos durante os primeiros anos letivos. A manhã de autógrafos ocorreu nesta terça-feira (10), no auditório da Escola Técnica Estadual (Etec), no Jardim São João.

Com o apoio da família ao longo do processo criativo, mais de 30 alunos do 2° ano contaram suas histórias escolares nesta obra divertida, que resgatou memórias e momentos marcantes da vida escolar, homenageia professores e amigos, além de fortalecer o senso de pertencimento entre alunos e comunidade. O olhar de cada criança foi fundamental para unir essas experiências em um livro que deu voz à diversidade de sentimentos e aprendizados.

O projeto permitiu a união da família do Guilherme, de 8 anos. “Na companhia da minha mãe e meu pai, consegui me expressar e falar que devemos seguir nossos sonhos”, pontua. A Maria do Carmo também fez questão de compartilhar as emoções, já que a elaboração do livro despertou o interesse do filho em ler e escrever. “Hoje ele ama o universo mágico da leitura. Sou de família de educadores e é muito importante estar aqui hoje, meu coração fica quentinho e repleto de gratidão, por incentivar meu filho a ler, escrever e questionar”.

Durante o evento, os estudantes autografaram os exemplares e levaram para casa um livro como recordação. Cada assinatura foi escrita com um sorriso no rosto e, claro, encheu os convidados de orgulho.

A diretora da unidade, Isabel Cristina de Oliveira, conta que há tempos o projeto vem sendo planejado e só foi possível realizar com o apoio dos pais. “O início da alfabetização dos alunos marcou esse momento especial. As crianças ficaram muito felizes, por isso é muito gratificante promover esse espaço educacional, de inclusão, conhecimento e fortalecimento da identidade escolar”, destaca.