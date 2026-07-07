Obras de drenagem avançam no Jardim Soeiro para ampliar vazão de águas pluviais

Quem passou pela via onde a obra está sendo executada, no Jardim Soeiro, certamente percebeu a grande escavação realizada pelas equipes da Prefeitura de Ferraz de Vasconcelos. A intervenção, no entanto, tem um objetivo importante: substituir uma estrutura danificada da rede de drenagem de águas pluviais, responsável pelo escoamento da água da chuva.

Durante a avaliação técnica, foi constatado que o antigo poço de visita (PV), equipamento que permite o acesso à rede para inspeção e manutenção, apresentava danos estruturais que comprometiam o funcionamento da galeria. Diante da situação, a solução foi substituir toda a estrutura por um novo equipamento, mais moderno e com maior capacidade de vazão.

Após a instalação do novo poço de visita, as equipes realizarão a limpeza da tubulação para garantir o pleno funcionamento da rede. Na sequência, será executada a recomposição da pavimentação, concluindo os serviços no local.

Segundo o secretário municipal de Obras, Eduardo Paiva, a intervenção é preventiva e representa um investimento importante para a infraestrutura urbana da cidade.

"Identificamos que a estrutura existente estava comprometida e já não atendia à demanda da região. A substituição do poço de visita permitirá que a rede de drenagem funcione de forma mais eficiente, reduzindo os riscos de obstruções e melhorando o escoamento das águas pluviais. É uma obra que muitas vezes acontece debaixo da terra, mas que faz toda a diferença na qualidade de vida da população", destacou.

A obra integra as ações de manutenção e modernização da infraestrutura urbana desenvolvidas pela Prefeitura de Ferraz de Vasconcelos, com o objetivo de melhorar o sistema de drenagem do município, aumentar a eficiência da rede de águas pluviais e oferecer mais segurança aos moradores, especialmente durante os períodos de chuva.