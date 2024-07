Marcia Bin anuncia que não disputará reeleição em Poá

A prefeita de Poá, Marcia Bin, anunciou que não disputará a reeleição em Poá. A atual chefe do Executivo poaense se pronunciou na manhã desta quarta-feira (31), em suas redes sociais. Em longo texto, a prefeita alegou problemas particulares que o levaram a tomar a decisão. Ela explicou ainda que o presidente do partido em Poá, Marcio Borzani, permitiu que cada candidato à vereador do partido "apoie o pretendente ao majoritário que julgar melhor ao município". O partido realizará uma convenção partidária nesta quarta-feira (31).

"Encerro o meu mandato no dia 31 de dezembro com a certeza de que fiz o meu melhor, com a cidade reorganizada, certa de que superamos os principais desafios e que colocamos Poá nos trilhos. Hoje, nossa cidade está pronta para que o próximo gestor possa seguir avançando nas áreas da Saúde, Segurança Pública, Social, Educação, Gestão Ambiental e em todos os outros segmentos", escreveu a prefeita.

Em seu pronunciamento, Marcia Bin citou os desafios que enfrentou desde que assumiu a prefeitura, durante a pandemia da Covid-19, em 2021. "No início do nosso mandato, nossa cidade enfrentava a maior crise de toda sua história: Um colapso econômico, uma folha de pagamento que consumia 68,75% da receita, muito acima dos 54% permitidos pela Lei de Responsabilidade Fiscal e o auge da pandemia da Covid-19", disse.

A prefeita fez um balanço e citou a realização de 112 obras e intervenções no município. Ela destacou o programa de recapeamento que, segundo ela, pavimentou 26 vias da cidades e outras 23 estão recebendo o serviço. Também destacou a reforma de 36 escolas e a realização de 2.300 trocas de iluminação de vapor por LED, que segundo a prefeita está com contrato vigente para execução de mais substituições, inclusive com reserva financeira para execução em 2025.

Também destacou a entrega da obra do viaduto Eduardo Carlos Felippe. Também apontou avanços no meio ambiente, que culminou com o recebimento do selo Município Verde Azul”. Márcia Bin também lembrou que Poá foi citada pelo Índice de Progresso Social (IPS), como a cidade da região com as melhores condições para se viver.

Além disso, a chefe do Executivo citou uma série de obras retomadas em sua gestão, como: nova unidade de saúde no Calmon Viana; reformas do campo de futebol e do Terminal Rodoviário Pedro Fava, na Cidade Kemel; do Centro de Convivência do Perracine; da base da GCM no Jardim Nova Poá; do prédio da Vigilância Sanitária e do telhado da EMEB Estância. Também destacou a implantação da Central de Monitoramento, o banco de rações, carteirinha do autista, botão do pânico nas escolas, a Operação Tapa Buraco, a inauguração do Viveiro Municipal, do Poupatempo, a quadra da EMEB Xidieh, na Nova Poá, o Agiliza Poá, a revitalização da Avenida Dom Pedro, o bosque da Nova Poá e do “escadão” do Jardim São José.

Por fim, a prefeita citou as melhorias no sistema de drenagem em diversos pontos do município, as obras de contenção do córrego Paredão; a construção da Areninha Esportiva no Jardim Itamarati; reparos na Estrada Mário Covas, manutenção no Viaduto Tancredo Neves, implantação de 4,9 quilômetros de rede de Água na Vila São Francisco. Também mencionou a abertura de concursos públicos para todos os cargos, que segundo ela, todos os aprovados estão sendo convocados.

Por fim, afirmou que nos próximos dias será iniciada a reforma do prédio do Cantinho da Melhor Idade, do Centro de Saúde II e a reestruturação do Paço Municipal. "Depois de 43 meses como chefe do Poder Executivo, posso olhar nos olhos de cada cidadão poaense com a certeza de que Poá está de volta no caminho do desenvolvimento", resumiu Marcia Bin.