Marcos Damasio conquista R$ 1 milhão para Mutirão de Catarata em Itaquá

Itaquaquecetuba contará em breve com mais um Mutirão de Catarata. A ação, que beneficiará cerca de 500 pessoas, será realizada por meio de emenda parlamentar de autoria do deputado estadual Marcos Damásio, já destinada para o município, no valor de R$ 1 milhão. O pedido é do vereador Carlos Alberto Santiago.

O objetivo é garantir o atendimento público para todos os moradores que ainda aguardam pela cirurgia no sistema público. “Queremos zerar a lista de espera em mais um grande mutirão de catarata. Levamos essa demanda para o deputado Marcos Damásio, grande parceiro de Itaquá, e fomos atendidos”, afirmou o vereador.

A ação deverá acontecer no Largo da Feira, em data a ser definida em breve pela Prefeitura Municipal. “É um grande prazer poder ajudar cidades comprometidas com a população e com a saúde pública. A cirurgia de catarata é um procedimento seguro, simples, que devolve o direito à visão e garante mais qualidade de vida para o idoso. Esse é um direito de todos. Atendemos mais esta demanda da nossa região e seguimos trabalhando”, declarou o deputado.

De acordo com o prefeito de Itaquá, Delegado Eduardo Boigues, o investimento contribuirá para a cidade avançar em saúde pública. "Sabemos das dificuldades do sistema Cross em absorver toda a demanda de cirurgias e tratamentos eletivos. Esta emenda chega em um momento crucial para a nossa cidade e agradecemos o deputado Damasio por mais esta iniciativa. Juntos, vamos proporcionar uma melhora significativa na saúde visual da nossa população," afirmou.