Médico e professor, Wilmes Roberto Teixeira morre nesta sexta aos 94 anos

Wilmes Roberto Gomes Teixeira, médico, professor e escritor, morreu nesta sexta-feira (24), aos 94 anos. A informação foi confirmada ao DS pelo filho, Roberto Plaza. A causa da morte não foi revelada. Ele era caso com a doutora Cândida Maria Plaza Teixeira e deixou três filhos.

Considerado uma das referências da medicina legal no Brasil, Teixeira nasceu em 1930, em Espírito Santo do Pinhal, interior de São Paulo, e ainda menino veio para Mogi das Cruzes. Formou-se em medicina pela Universidade de São Paulo (FMUSP). O profissional se destacou na medicina legal. Foi responsável por implantar o Instituto Médico Legal (IML) de Mogi e fundou o Centro de Investigação de Crimes Sexuais (Cics) do Brasil.

Como escritor, produziu diversas obras. Entre elas, “Josef Mengele – Dos tempos de guerra até seu esqueleto”, lançada em 2023, no Mogi Shopping. Nela, ele conta a história do médico alemão e oficial nazista conhecido como “Anjo da Morte”. Durante a Segunda Guerra Mundial, Mengele realizou experimentos cruéis com prisioneiros do Holocausto, genocídio de judeus cometido pelos nazistas. Após a guerra, Mengele fugiu para a América do Sul, vivendo no Brasil até a sua morte por afogamento, em 1979.

Até o fechamento desta reportagem, não havia informações sobre o velório.