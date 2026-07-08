Mogi-Bertioga deve receber mais de 155 mil veículos no feriado de 9 de Julho

A Rodovia Mogi-Bertioga (SP-098) deve registrar movimento intenso nesta quinta-feira (9), feriado da Revolução Constitucionalista. A previsão da Polícia Militar Rodoviária é de que 155.009 veículos sigam no sentido litoral durante a operação especial montada para o período.

Em razão do aumento do fluxo e das características do trecho de serra, o Policiamento Rodoviário intensificará a fiscalização ao longo da SP-098. As equipes irão atuar na prevenção de acidentes, com foco em infrações como ultrapassagens em locais proibidos, excesso de velocidade e direção sob efeito de álcool, além do monitoramento das condições de visibilidade, já que a rodovia costuma registrar neblina em diversos pontos.

O comandante do Pelotão Rodoviário do Alto Tietê, 1º tenente PM Eduardo Filho, orienta os motoristas a redobrarem a atenção durante a viagem. Entre as recomendações estão reduzir a velocidade, principalmente em caso de neblina, manter distância segura do veículo à frente, utilizar o farol baixo, evitar ultrapassagens no trecho de serra, não usar o celular ao volante, não dirigir após o consumo de bebidas alcoólicas e realizar uma revisão básica do veículo antes de pegar a estrada.

Além da fiscalização, o Policiamento Rodoviário fará o gerenciamento do fluxo de veículos com o objetivo de garantir maior segurança e fluidez no trânsito durante o feriado prolongado. A corporação destaca que a condução prudente é essencial para a prevenção de acidentes e a preservação de vidas.