Mogi-Bertioga fica interditada nos dois sentidos após deslizamento de terra

A Rodovia Mogi-Bertioga está interditada após deslizamento de terra fechar a via nos dois sentidos nesta quarta-feira (8) à noite.

As chuvas que atingem Mogi das Cruzes nesta quarta fizeram parte da terra da encosta da rodovia deslizar na pista.

Segundo a Concessionária Novo Litoral, empresa responsável pela via, o quilômetro 82, altura do município de Biritiba Mirim, está com o tráfego bloqueado nos dois sentidos devido ao deslizamento de encosta.

"As Equipes da Concessionária estão mobilizadas no local, atuando de forma a manter a segurança dos usuários e fazendo uma avaliação técnica detalhada antes de iniciar os trabalhos de desobstrução da rodovia. A CNL manterá os usuários e os veículos de imprensa atualizados por meio dos canais de comunicação", diz a concessionária.

A CNL orienta os motoristas a utilizarem rotas alternativas, como as rodovias do Sistema Anchieta-Imigrantes e a Rodovia dos Tamoios.