Empresas se poscionam sobre fios soltos

Após denúncia realizada pelo DS intitulada ‘Fios soltos nas calçadas viram tormento e põem pedestres em risco’, empresas responsáveis se posicionaram. A EDP informou que retirou mais de 20 toneladas de fios irregulares em Mogi das Cruzes e Suzano, somente no primeiro semestre.



A concessionária removeu mais de 135 toneladas de cabos e equipamentos irregulares de internet e telefonia dos postes em sua área de concessão. No Alto Tietê, somente em Mogi das Cruzes, foram removidas mais de 16 toneladas de cabeamentos no período, em Suzano foram retiradas cerca de 4 toneladas.

A concessionária de energia destacou que as ações contam com apoio das prefeituras, como mencionado na matéria anterior. “A EDP atua com equipes dedicadas removendo os cabos à revelia, garantindo a segurança e o espaço dos postes dedicado às empresas regularizadas. Vale destacar que a concessionária mantém parceria com as Prefeituras Municipais, que auxiliam na identificação de pontos críticos com cabeamentos excedentes, garantindo maior eficácia na atuação”.



Desta forma, a EDP complementou: “A concessionária atua continuamente para regularizar as condições das fiações nas cidades de sua atuação, notificando de forma sistemática as empresas de telecomunicação que compartilham seus postes, e trabalha em casos não solucionados, com a remoção dos cabos irregulares e que impactam a segurança da população”.

Em nome da Algar, Claro, Sercomtel, Tim e Vivo, o DS recebeu a seguinte nota da Conexis Brasil: "As prestadoras de serviços de telecomunicações associadas à Conexis Brasil Digital seguem os padrões estabelecidos em regulamentos e normas técnicas para a instalação de fios e cabos nos postes e mantém equipes de prontidão para manutenção permanente e atendimento de eventuais emergências. A fiscalização cabe à empresa proprietária do poste que deve acionar as empresas de telecomunicações para reparos em caso de necessidade".