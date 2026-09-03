Sistema de represas fecha agosto com 42,4% no volume

O Sistema Produtor do Alto Tietê (Spat) fechou o mês de agosto, no último dia 31, com 42,4% da sua capacidade total. Os dados são da Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp) e apontam queda de 4,6% no volume, em relação ao dia 31 do mês de julho, quando o sistema registrava 47%.

De acordo com levantamento, o mês de agosto acumulou um total de 53,3 milímetros de chuva. Esse número equivale a 182,3% do volume esperado para o período. A média histórica para o mês é de 29,2 milímetros.

No sistema são tratados cerca de 15 mil litros de água por segundo para atender 4,5 milhões de pessoas da região. A distribuição acontece na Zona Leste da capital e nos municípios de Arujá, Itaquaquecetuba, Poá, Ferraz de Vasconcelos, Suzano, Mauá, Mogi das Cruzes, parte de Santo André e dois bairros de Guarulhos (Pimentas e Bonsucesso).

Represas

A represa Biritiba, situada em Biritiba-Mirim, teve o menor volume útil da região com 31,6%. O índice representa um aumento de 3,5% em comparação a julho, quando o reservatório marcava 28,1%.

Em Mogi das Cruzes, a represa Taiaçupeba fechou o mês com 34,1% da capacidade. Em 31 de julho, o índice era de 48,8%, o que representa um recuo de 14,7% entre os dois meses.

Na divisa entre Biritiba Mirim e Salesópolis, a represa Ponte Nova operou com 37,9% do volume útil. Essa é uma diferença de 2,4% em relação aos 40,3% registrados no mês anterior.

A represa Paraitinga, em Salesópolis, esteve com 60,9% da capacidade. O índice é 1% menor ao observado em julho, quando o reservatório marcava 61,9%.

Com o maior volume armazenado do sistema, a represa Jundiaí operou com 68% da capacidade. No mês anterior o índice fechou em 76,4%, representando um recuo de 8,4% entre os períodos.