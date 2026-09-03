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Jornal Diário de Suzano - 03/09/2026
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Tempo

Previsão do tempo para quinta-feira (03), em SP: tempo firme

Dia começa frio em todas as áreas, principalmente no sul paulista e faixa leste

03 setembro 2026 - 10h00Por Agência SP
Na capital, as temperaturas ficarão na casa dos 12 e 26 grausNa capital, as temperaturas ficarão na casa dos 12 e 26 graus - (Foto: Agência SP)

Nesta quinta-feira, dia 03, o tempo fica firme em todo o Estado devido ao predomínio de uma massa de ar seco, que inibe a formação de nuvens de chuva. O dia começa frio em todas as áreas, principalmente no sul paulista e faixa leste.

No entanto, a amplitude térmica predomina e já volta a esquentar durante a tarde, além da umidade ficar baixa no centro-oeste e norte paulista.

Na Capital, as temperaturas variam entre 12°C e 26°C. Em São José do Rio Preto, a previsão indica mínima de 15°C e máxima de 31°C.