Mogi-Bertioga tem lentidão de 8 km nesta segunda-feira

A Rodovia Dom Paulo Rolim Loureiro (SP-98), a Mogi-Bertioga, apresentou uma lentidão de 8 km na tarde desta segunda-feira (30), de acordo com a Polícia Militar Rodoviária (PMRv). Nenhum acidente foi registrado.

De acordo com a corporação, o ponto de lentidão foi registrado entre os quilômetros 80 e 88 no sentido litoral. O motivo, segundo a PMRv, é devido ao deslizamento de um talude, no km 85, na madrugada de sexta-feira (27), por volta das 3 horas. A via precisou ser interditada e o tráfego foi liberado por volta das 4 horas. Uma interdição total chegou a ser cogitada, o que não ocorreu. Porém, segundo a polícia, a faixa 2 encontra-se interditada por risco de novos deslizamentos.

A reportagem procurou a Concessionária Novo Litoral (CNL), que administra a rodovia, mas não obteve resposta até o fechamento desta reportagem.

Outras rodovias

De acordo com a Polícia Militar Rodoviária, o tráfego na Rodovia Ayrton Senna (SP-070) e Rodovia Pedro Eroles (SP-088). Segundo a Agência de Transporte do Estado de São Paulo (Artesp), 3,8 milhões de veículos passarão pelas rodovias estaduais durante o Ano Novo.

Estima-se que cerca de 302 mil veículos passarão pelas rodovias Pedro Eroles, entre Arujá e Mogi das Cruzes, Mogi-Bertioga, entre Mogi das Cruzes e Bertioga, Doutor Manuel Hipólito Rego (SP-055), entre Bertioga e Santos, e Padre Manuel da Nóbrega (SP-055), entre Praia Grande e Miracatu, que conectam os municípios do Alto Tietê à Baixada Santista e ao Vale do Ribeira.

No Rodoanel, nos trechos Sul e Leste do Rodoanel Mario Covas, administrados pela SPMar, espera-se a circulação de mais de 830 mil veículos. No corredor Ayrton Senna-Carvalho Pinto, a agência estima que 830 mil veículos passem pela via.