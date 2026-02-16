Envie seu vídeo(11) 4745-6900
MenuBusca
segunda 16 de fevereiro de 2026Logo Rede DS Comunicação

Assine o Jornal impresso + Digital por menos de R$ 34,90 por mês, no plano anual.

Ler JornalAssine
Jornal Diário de Suzano - 14/02/2026
Envie seu vídeo(11) 4745-6900
Região

Mogi-Bertioga tem trânsito livre nesta segunda-feira

Percurso tem tempo estimado de 47 minutos

16 fevereiro 2026 - 15h19Por Da reportagem local
Visibilidade é boa em todo o percurso Visibilidade é boa em todo o percurso - (Foto: Isabela Oliveira/DS)

A Rodovia Dom Paulo Rolim Loureiro (SP-098), a Mogi-Bertioga, não registra congestionamento ou lentidão nesta segunda-feira (16) de Carnaval.

Segundo os aplicativos de trânsito, o tempo estimado para chegar ao litoral pela rodovia é de 47 minutos. A Concessionária Novo Litoral (CNL), que administra a via, informa que a visibilidade é boa em todo o percurso.

Além disso, a CNL aplica o Plano Operacional Especial de Carnaval, mantendo guinchos e equipes de apoio em pontos estratégicos e em horários de maior fluxo, com objetivo de otimizar o tempo de resposta e intensificar a fiscalização preventiva.  

Deixe seu Comentário

Leia Também

Escola de Samba Raízes é campeã do Carnaval de Ferraz na volta dos desfiles de Rua após 13 anos
Região

Escola de Samba Raízes é campeã do Carnaval de Ferraz na volta dos desfiles de Rua após 13 anos

Cidades do Alto Tietê reforçam protocolo 'Não Se Cale' no Carnaval
Região

Cidades do Alto Tietê reforçam protocolo 'Não Se Cale' no Carnaval

Pedágio na Mogi-Bertioga vai arrecadar R$ 1,4 mi durante o Carnaval
Região

Pedágio na Mogi-Bertioga vai arrecadar R$ 1,4 mi durante o Carnaval

Obras na rua Manoel de Abreu, na Vila Margarida, recebem aplicação de asfalto
Região

Obras na rua Manoel de Abreu, na Vila Margarida, recebem aplicação de asfalto

Bloco "Libera o Alvará" reúne cerca de 320 pessoas em noite de celebração da OAB Suzano
Região

Bloco "Libera o Alvará" reúne cerca de 320 pessoas em noite de celebração da OAB Suzano

Carnaval 2026: rodovias de SP devem receber cerca de 24 milhões de veículos
Região

Carnaval 2026: rodovias de SP devem receber cerca de 24 milhões de veículos