Mogi-Bertioga tem trânsito livre nesta segunda-feira

A Rodovia Dom Paulo Rolim Loureiro (SP-098), a Mogi-Bertioga, não registra congestionamento ou lentidão nesta segunda-feira (16) de Carnaval.

Segundo os aplicativos de trânsito, o tempo estimado para chegar ao litoral pela rodovia é de 47 minutos. A Concessionária Novo Litoral (CNL), que administra a via, informa que a visibilidade é boa em todo o percurso.

Além disso, a CNL aplica o Plano Operacional Especial de Carnaval, mantendo guinchos e equipes de apoio em pontos estratégicos e em horários de maior fluxo, com objetivo de otimizar o tempo de resposta e intensificar a fiscalização preventiva.