Mogi chega a 23 mortes por dengue; Alto Tietê registra 54 vítimas este ano

Com três novas mortes por dengue, Mogi das Cruzes chega a 23 óbitos neste ano, conforme confirmado pelo Painel de Monitoramento da Divisão de Dengue, Chikungunya e Zika do Estado de São Paulo, nesta terça-feira (22). O Alto Tietê já registrou 54 vítimas em 2024.

De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, uma das vítimas foi um homem de 88 anos, com comorbidades, morador do Jardim São Pedro, que morreu no dia 6 de maio, no Hospital Sepaco. A segunda vítima era um homem de 67 anos, também com comorbidades, morador do Jardim Aeroporto III, que faleceu no dia 1º de setembro na UPA Oropó. A terceira vítima, um homem de 49 anos, com comorbidades, morador da Vila Rubens, morreu no dia 14 de setembro no Hospital Santana.

Na última semana, Ferraz de Vasconcelos registrou sua terceira morte. A vítima foi uma mulher de 76 anos, que faleceu em junho. A paciente tinha comorbidades, como hipertensão e diabetes.

Entre as cidades da região, Mogi das Cruzes é a que tem o maior número de mortes pela doença, com 23 óbitos. Suzano aparece em seguida, com 11, e Itaquaquecetuba, com seis. Poá registrou, até o momento, quatro mortes por dengue em 2024. Além de Ferraz, Biritiba Mirim também contabiliza três óbitos, de acordo com a plataforma. Santa Isabel e Guararema somam duas mortes cada. Arujá e Salesópolis seguem sem registro de óbitos pela doença neste ano.