Mogi inaugura neste sábado Escola de Empreendedorismo e Inovação

A Prefeitura de Mogi das Cruzes, por meio da Secretaria de Educação, entrega neste sábado (29), às 10 horas, a Escola de Empreendedorismo e Inovação. O espaço na Rua Senador Dantas, 326, que antes abrigava o Instituto Dona Placidina, oferecerá atividades voltadas para o empreendedorismo de inovação, além de cursos oferecidos pelo Fundo Social de Solidariedade de Mogi das Cruzes e atendimento do Sebrae-SP.

A nova unidade também integrará o ecossistema de inovação da cidade, realizando um trabalho conectado com o Polo Digital de Mogi das Cruzes. “A inovação veio para ficar e temos estar preparados, em especial, os nossos jovens. Estamos criando um ambiente favorável para fortalecer a cultura empreendedora e dar oportunidades para que novas empresas possam surgir e também escolher nossa cidade para investir”, disse o prefeito Marcus Melo.

A unidade tem como objetivo fomentar o comportamento empreendedor, por meio da inovação com vistas para o desenvolvimento da Indústria 4.0 no município. Capacitará os jovens para atuarem no mercado frente às novas exigências do mercado e atendendo às necessidades do próprio município. Os alunos encontrarão um formato inovador de ensino nesta unidade, o trabalho será conduzido de maneira que sejam mais autônomos e criem sua própria trilha de conhecimento.

O Fundo Social de Solidariedade de Mogi das Cruzes terá espaços para cursos voltados para a culinária, moda e beleza. Os cursos profissionalizantes são uma das diretrizes de atuação do Fundo Social de Mogi. Por meio deles, as pessoas têm a oportunidade de aprender um novo ofício, praticam a socialização e podem, a partir dos conhecimentos obtidos, entrar ou se reinserir no mercado de trabalho, ou ainda gerar renda de forma autônoma.

O local também contará com parceiros, como o Sebrae-SP, que estará presente na sala de atendimento ao empreendedor. Todos os cursos serão propostos de acordo com os conceitos de inovação e empreendedorismo, além do atendimento às turmas de Educação de Jovens e Adultos.